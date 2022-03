La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e c'è grande attesa per scoprire come finiranno le vicende sentimentali dei protagonisti della fiction di Rai 1. In particolar modo, al momento, Stefania ha scoperto che sua mamma è Gloria e, pertanto, la famiglia Colombo potrebbe riunirsi. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 6 aprile ci saranno importanti novità. Infatti, Gloria rivelerà a Ezio di essersi riappacificata con sua figlia e, a quel punto, Veronica avrà paura di perdere il suo fidanzato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6/4: Gloria è raggiante e lo dice a Ezio

Gloria non ha vissuto mesi semplici. A tal proposito, la capocommessa de Il Paradiso delle signore ha dovuto nascondere la sua vera identità a tutte le persone vicine a lei e non rivelando di essere la mamma di Stefania. Le uniche persone a conoscere la verità sul suo conto, inizialmente, erano state Armando Ferraris, zia Ernesta e il suo ex marito Ezio. Piano piano, la verità sul passato di Moreau è venuta a galla e la situazione è precipitata quando Gemma ha scoperto che la sua responsabile era la ex moglie di Colombo. Nel momento in cui Stefania aveva scoperto che Gloria era la madre che credeva morta, la Venere aveva rifiutato di avere un rapporto con lei ma, nelle prossime puntate, ci sarà un colpo di scena.

Infatti, la giovane Colombo si riavvicinerà alla capocommessa e la cosa renderà felice Gloria. Moreau, infatti, sarà raggiante e condividerà con Ezio la sua felicità.

Il Paradiso delle signore, trama 6/4: Veronica teme che Ezio la lasci per stare con Gloria

Nel frattempo, Veronica continuerà a rimanere accanto al suo compagno, nonostante la situazione attorno a lei stia precipitando.

Infatti, dal momento in cui Gemma ha scritto la lettera minatoria alla capocommessa de Il Paradiso delle signore, il rapporto fra Zanatta ed Ezio ha subito una frattura e la coppia era entrata in crisi. L'atmosfera a casa Colombo non era più idilliaca come un tempo e Veronica aveva iniziato a temere che la presenza di Gloria a Milano fosse un ostacolo per il futuro insieme al suo fidanzato.

Le cose peggioreranno quando la mamma di Gemma verrà a sapere che Stefania ha deciso di dare una nuova chance a sua mamma. Infatti, le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di giovedì 6 aprile rivelano che Zanatta avrà paura di essere lasciata da Ezio.

Il Paradiso delle signore, puntata del 6/4: Veronica ha paura che Ezio, Gloria e Stefania tornino ad essere una famiglia

Veronica sarà spaventata perché il rapporto fra Stefania e Gloria è tornato a essere sereno e, tale eventualità, potrebbe ostacolare le sue nozze con Ezio. Infatti, la mamma di Gemma temerà che Colombo possa ricomporre nuovamente la sua famiglia, mettendo da parte lei e sua figlia, per provare a ricostruire il rapporto che aveva con la sua ex moglie.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore non rivelano quali siano le intenzioni di Ezio. Non resta che attendere il finale della sesta stagione della fiction di Rai 1, per scoprire se i Colombo torneranno a essere felici come un tempo.