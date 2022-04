La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e l'ultima puntata è prevista per venerdì 29 aprile, proprio il giorno scelto da Salvatore per convolare a nozze con Anna. Se il matrimonio dovesse essere celebrato e non annullato, per l'occasione, ci potrebbero essere ritorni inaspettati nella fiction di Rai 1. A tal proposito, fra le persone legate a Salvatore ci sono suo padre Giuseppe e suo cugino Rocco. Inoltre, anche Antonio e Tina Amato potrebbero presenziare alla cerimonia.

Il Paradiso delle signore: Salvatore e Anna si sposano il 29 aprile, Giuseppe potrebbe tornare

Salvatore non vede suo papà da qualche mese, da quando Giuseppe è tornato in Germania. Il signor Amato ha lasciato Milano, dopo che sua moglie aveva scoperto di essere stata tradita. Nel frattempo, Agnese si è rifatta una vita con Armando, con l'approvazione dei suoi figli. Salvo imprevisti o colpi di scena, Salvatore e Anna convoleranno a nozze il 29 aprile. Pertanto, Giuseppe potrebbe decidere di tornare in Italia, per essere accanto a suo figlio. L'ipotetico rientro del marito della sarta de Il Paradiso delle signore potrebbe portare scompiglio nella vita di Agnese e Armando.

Il Paradiso delle signore: Rocco potrebbe tornare per le nozze di Salvatore

Un altro personaggio che potrebbe rientrare a Milano per il matrimonio di Salvatore e Anna potrebbe essere Rocco. Il nipote di Giuseppe è sempre stato molto legato a suo cugino e potrebbe avere anche un ulteriore interesse a tornare nel capoluogo lombardo.

Infatti, l'ex magazziniere si è trasferito a Roma per intraprendere la carriera di ciclista. Purtroppo, la relazione fra il giovane Amato e Maria non ha retto la distanza e Rocco si è innamorato di un'altra ragazza, rompendo il fidanzamento con Puglisi. Le cose fra il ciclista e la nuova fidanzata potrebbero non essere andate in porto e l'ex dipendente de Il Paradiso delle signore potrebbe avere capito di avere sbagliato a fare soffrire Maria.

Il matrimonio di Salvatore potrebbe essere anche un'occasione di riconciliazione fra il giovane Amato e Puglisi.

Il Paradiso delle signore: Tina e Antonio potrebbero essere presenti alle nozze di Salvatore

Oltre al padre e al cugino dello sposo, anche il fratello e la sorella di Salvatore potrebbero tornare a Milano per la cerimonia. A tal proposito, Antonio non è più tornato in città da qualche anno, mentre Tina è da poco andata via dal capoluogo lombardo con suo marito Sandro Recalcati. Non resta che attendere il 29 aprile, per scoprire se le nozze di Anna e Salvatore verranno celebrate e se Giuseppe, Rocco, Tina e Sandro saranno presenti per l'occasione.