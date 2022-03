Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 4 a venerdì 8 aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno le vicende legate a Stefania, Gloria, Marco e Gemma. In particolar modo, la giovane Colombo, dopo avere rifiutato inizialmente di avere un confronto con sua mamma, cambierà idea e deciderà di cominciare a dare fiducia alla capocommessa e si aprirà con lei. La figlia di Ezio troverà conforto fra le braccia di sua madre, confidandole i problemi di cuore che sta avendo con Marco.

Il Paradiso delle signore, trame all’8/4: Stefania bacia Marco e non lo dice a nessuno

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Stefania si è avvicinata a Marco. Infatti, il nipote di Adelaide è stato un valido aiuto e un ottimo confidente per la giovane Colombo durante la sua fuga. Il giornalista aveva ospitato la figlia di Ezio a Villa Guarnieri e i due colleghi avevano avuto momenti di intimità. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 8 aprile rivelano che il rapporto fra Marco e Stefania andrà oltre la semplice amicizia. Le indiscrezioni trapelate in rete, infatti, annunciano che la coppia si scambierà un bacio. Dopo avere avuto momenti di intimità con il fidanzato della sua sorellastra, però, la giovane Colombo non racconterà a nessuno quanto accaduto fra lei e il collega.

Il Paradiso delle signore, puntate all’8/4: Stefania si avvicina a Gloria

Stefania, a quel punto, sarà triste a causa dei sentimenti che prova per il nipote di Adelaide. La capocommessa de Il Paradiso delle signore, che ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti di sua figlia, si accorgerà della tristezza della Venere.

In quell'occasione, ci sarà un cambio di rotta da parte della giovane Colombo. Infatti, se all’inizio la giornalista era stata categorica rifiutando di avere un rapporto con sua madre, ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Stefania deciderà di confidarsi con Gloria.

Moreau, pertanto, sarà felice per avere ripreso ad avere un rapporto con sua figlia e condividerà la sua gioia con Ezio. Nel frattempo, Veronica sarà spaventata per l’accaduto perché avrà timore che Ezio possa scegliere di riunire la sua famiglia, preferendo tornare con la sua ex moglie.

Il Paradiso delle signore, episodi all’8/4: Marco lascia Gemma perché ama Stefania

Se da un lato Stefania continuerà a pensare a Marco, anche il giornalista non riuscirà a dimenticare quanto accaduto con la sorellastra della sua fidanzata. Infatti, il giornalista confiderà a Roberto Landi di provare sentimenti per la figlia di Ezio. Adelaide, a tradimento, inviterà i Colombo a Villa Guarnieri per ufficializzare il fidanzamento di suo nipote e Gemma.

A quel punto, però, Di Sant’Erasmo deciderà di lasciare la sua fidanzata prima della cena e si creerà imbarazzo in entrambe le famiglie. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se Stefania e Marco saranno una coppia e se la giovane Zanatta deciderà di vendicarsi.