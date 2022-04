Per gli amanti dell'horror e per i nostalgici delle atmosfere anni '80 un nuovo film è approdato il 15 aprile su Netflix: Choose or die.

Diretta dall'esordiente regista Toby Meakins, la pellicola mescola diversi temi già visti in altri film e si avvale della partecipazione di uno degli attori icona del Cinema horror: Robert Englund.

La trama del film

Choose or die narra le vicende di Kayla, una ragazza con la quale il destino non è stato tenero: la protagonista ha perso il fratellino da poco e vive facendo le pulizie di notte in un grattacielo e occupandosi della madre, malata e ancora sotto shock per la morte del figlio.

La giovane Kayla ha però una spiccata passione per l'informatica, passione condivisa con il suo amico Isaac, ed è proprio a casa di quest'ultimo che la ragazza si imbatte casualmente nella copia di un videogioco anni '80: CURS>R.

Incuriosita dalla scoperta di questo "cimelio" e anche dalla presunta ricompensa che il videogioco promette a chi è in grado di completarlo Kayla inizia a giocare, ma scoprirà presto che il prezzo da pagare per andare avanti nel gioco è molto alto.

Tra Black Mirror, The Ring e Saw

Tobey Meakins è alla regia del suo primo lungometraggio, nel quale appaiono evidenti i film e le tematiche che lo hanno influenzato.

Se l'intento del regista era creare una pellicola in pieno stile anni '80 vi sono comunque diversi richiami a film o serie tv degli anni successivi.

In particolar modo è facile pensare all'horror del 2002 The Ring, per via delle copie del videogioco create e diffuse, e alla saga cinematografica Saw, per le scelte cruenti davanti alle quali è posta di fronte la protagonista.

Ma è la serie tv britannica Black Mirror, ideata da Charlie Brooker, a essere probabilmente la principale fonte di ispirazione per l'esordiente Meakins.

Il cast e la partecipazione di Robert Englund

Il ruolo della protagonista Kayla è andato a Iola Evans, conosciuta per essere nel cast del film Phea e nella serie tv The 100.

Per impersonare il co-protagonista Isaac è stato scelto Asa Butterfield, noto per il ruolo di Otis Milburn, protagonista della serie tv britannica Sex Education, e per il ruolo principale del film Il bambino dal pigiama a righe.

Ma nella lista di attori del film spicca il nome di Robert Englund. L'attore 74enne, protagonista indimenticabile della serie cinematografica Nightmare nei panni di Freddie Krueger, non compare in carne e ossa nel film ma ha partecipato al progetto prestando la sua voce per la traccia audio del videogioco CURS>R, e fungendo da ulteriore riferimento delle atmosfere anni '80 di cui è pervasa la pellicola.