La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, gli occhi dei telespettatori saranno puntati su Veronica, Ezio e Gloria. Nelle recenti puntate, Zanatta ha avuto un confronto con Moreau, nel quale ha fatto capire che è doloroso perdere un uomo a qualsiasi età e, pertanto, la mamma di Gemma sarebbe arrivata alla conclusione di potere perdere il suo fidanzato, essendo la seconda scelta per lui.

Il Paradiso delle signore: Gloria e Veronica parlano di Gemma, ma Zanatta pensa a Ezio

Nella puntata 154 de Il Paradiso delle signore, Gloria ha chiesto a Veronica di raggiungerla nel negozio. Una volta arrivata all'atelier, Zanatta ha chiesto delucidazioni alla capocommessa, riguardo le motivazioni dell'incontro. A quel punto, Moreau aveva rivelato di volere scambiare quattro chiacchiere con la fidanzata del signor Colombo, su Gemma e Stefania. Negli ultimi episodi della fiction di Rai 1, infatti, le due sorellastre avevano litigato per Marco. Mentre stavano parlando delle loro figlie, Veronica ha detto una frase, lasciando intendere che si fosse immedesimata nella situazione in cui si trovava Gemma, quasi come se stesse pensando alla sua relazione con Ezio.

Il Paradiso delle signore: Ezio potrebbe lasciare Veronica

Veronica è apparsa molto preoccupata e infastidita per le parole della capocommessa de Il Paradiso delle signore. A tal proposito, parlando di Gemma, Gloria ha affermato: ''A quell'età è difficile accettare e perdere chi si ama''. A quel punto, Zanatta ha replicato: ''È difficile ad ogni età, mi creda''.

Cosa avrà voluto dire, con queste parole, la fidanzata di Colombo? Veronica è arrivata alla consapevolezza di potere perdere il suo compagno? Zanatta ha capito di essere la seconda scelta per Ezio?

Il Paradiso delle signore: nella vita di Ezio e Veronica c'è l'ombra di Gloria

Zanatta ha detto infastidita: ''Io non capisco perché lei mi abbia chiamata qui oggi.

Ogni tanto penso solo che lei mi voglia ricordare quanto peso ha nella mia vita e in quella di mia figlia''. La fidanzata di Ezio, pertanto, si è resa conto che Moreau rappresenterebbe una minaccia nella sua relazione con il suo compagno. La presenza a Milano della capocommessa ha fatto precipitare l'equilibrio familiare che si era stabilito fra Gemma, Stefania, Ezio e Veronica, riaprendo vecchie ferite. A tal proposito, nel finale di stagione, il direttore commerciale della Palmieri ha rincorso Gloria, tentando di impedirle di andare a costituirsi, ma non ha fatto in tempo. Una volta scoperta la vera identità di Moreau, Colombo non risulterà più vedovo di fronte alla legge, ma legalmente sposato con la capocommessa.

Che ne sarà di Veronica? I timori di Zanatta, pertanto, saranno fondati? La mamma di Gemma sarà la seconda scelta di Ezio? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come evolveranno le vicende sentimentali dei protagonisti della fiction di Rai 1.