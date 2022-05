La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata con un finale davvero ricco di colpi di scena. Diverse storylines sono rimaste in sospeso, per poi essere riprese ad inizio settima stagione. Le nuove puntate, difatti, torneranno in onda a partire dal prossimo settembre. Al momento non ci sono ancora anticipazioni ufficiali riguardo ciò che accadrà nella prossima serie. Tuttavia, a partire da ciò che si è visto nel finale di stagione, è possibile formulare qualche ipotesi di ciò che si vedrà in futuro. Gloria si è costituita, svelando la sua vera identità, per proteggere la figlia dal ricatto di Gemma.

La donna potrebbe essere incarcerata per il reato di cui è stata accusata anni prima, pur essendo innocente. A questo punto potrebbe entrare in gioco la Zia Ernesta. La donna, infatti, è sempre stata molto legata alla nipote acquisita, e potrebbe, attraverso una sua deposizione, aiutare Gloria ad uscire dalla prigione. Da sottolineare che si tratta di sole ipotesi, e non di anticipazioni ufficiali.

Il Paradiso 6: Gloria portata via dai carabinieri

Il Paradiso delle Signore 6 ha dato ampio spazio alle vicende della signorina Moreau, raccontando i suoi drammi e le sue paure. La donna, difatti, ad un certo punto non ha più retto il peso delle menzogne, decidendo di rivelare alla figlia la sua vera identità.

Come presumibile, la ragazza, inizialmente, non ha preso bene la notizia, dato che credeva che la madre fosse morta anni prima. Con il tempo, però, la giovane Colombo ha aperto il suo cuore alla donna, concedendole una seconda opportunità. Al contempo, però, Stefania si è trovata coinvolta in un triangolo amoroso, innamorandosi del fidanzato della sua sorellastra.

A questo punto, Gemma, per vendetta, ha deciso di ricattare la figlia di Ezio, ponendola di fronte ad un aut aut: o la madre, o Marco. Stefania, nonostante i sentimenti per Marco, ha preferito che la madre non venisse denunciata da Gemma. Tuttavia Gloria ha appreso da Irene la verità riguardo al gesto della Zanatta. La donna, per non far sì che la figlia pagasse nuovamente per i suoi errori, è andata a consegnarsi alla polizia.

Il Paradiso 7: Zia Ernesta in aiuto di Moreau

Stando alle anticipazioni, i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore torneranno in onda sul piccolo schermo a partire da settembre 2022. Il pubblico inizia già a chiedersi cosa accadrà nel corso delle nuove puntate. Gloria potrebbe finire il prigione, lasciando nuovamente sola Stefania. A questo punto, la zia Ernesta potrebbe tornare a Milano per cercare di aiutare Gloria ad uscire dalla prigione. La donna è sempre stata molto legata alla moglie del nipote, e sarebbe pronta anche a deporre a suo favore, pur di farla scarcerare.