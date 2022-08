Nella serata del 14 agosto è trapelata una notizia che ha raggelato i fan di Un posto al sole. A tal proposito, Alberto Rossi ha informato i suoi follower della scomparsa di Carmen Scivittaro, che ha ricoperto per anni il ruolo di Teresa. Gli autori della soap opera partenopea, pertanto, potrebbero decidere di concludere la storia della mamma di Graziani con il decesso e con un ricordo dei protagonisti. Pertanto, potrebbe essere ipotizzabile che Silvia, nei prossimi mesi, riceva una telefonata o venga a sapere in qualche modo del decesso di sua mamma e dirlo, quindi, anche a Michele e Rossella.

Un posto al sole in lutto per la scomparsa di Carmen Scivittaro

Alberto Rossi ha lavorato fianco a fianco con Carmen Scivittaro per anni in Un posto al sole. L'attore, infatti, ha ricoperto il ruolo di genero di Teresa ed era molto legato alla collega. L'interprete di Michele si è mostrato in lacrime sui social ed ha informato i suoi follower della scomparsa di una delle protagoniste storiche della soap opera. Per esigenze personali di Carmen, che aveva avuto in un primo momento problemi familiari, il personaggio di Teresa era uscito di scena qualche anno fa.

Un posto al sole: Teresa vive a Indica, Silvia potrebbe venire a sapere della morte di sua mamma

Per giustificare l'assenza dell'attrice dal set, qualche anno fa, gli autori avevano fatto in modo che Teresa uscisse di scena, allontanandosi da Napoli.

Diacono aveva un padre anziano e, pertanto, era dovuta tornare a Indica per occuparsi del genitore. A questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che gli autori di Un posto al sole, anche per mandare in onda sul piccolo schermo immagini commemorative dell'attrice scomparsa, raccontino, in una puntata, la morte di Teresa Diacono.

Silvia, pertanto, potrebbe ricevere una telefonata o venire a sapere in altro modo, che sua mamma è deceduta.

Un posto al sole: Michele, Rossella e Silvia potrebbero essere in lutto per la morte di Teresa

A quel punto, Silvia dovrebbe informare anche i suoi familiari della scomparsa di sua mamma. Oltre a Michele e Rossella, anche gli altri inquilini di Palazzo Palladini potrebbero venire a sapere della morte di Teresa.

Nel corso degli anni, in Un posto al sole non sono mai mancate puntate speciali per occasioni commemorative o grandi eventi, come ad esempio la serata del 27 gennaio, in cui viene celebrato il Giorno della Memoria o altre ricorrenze importanti. Sarebbe ipotizzabile che in una delle puntate autunnali di Un posto al sole, in occasione della scoperta del decesso della mamma di Silvia, vengano riportati in scena i ricordi di Teresa, con scene di repertorio e attraverso i protagonisti della soap opera.