C'è grande attesa per le nuove puntate di Un posto al sole. Il primo episodio della soap partenopea, dopo la pausa estiva, verrà trasmesso sul piccolo schermo lunedì 29 agosto. Durante l'episodio 6011 si scoprirà cosa è accaduto a Viola Bruni e Susanna Picardi, durante la sparatoria di Lello Valsano. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Niko Poggi sarà chiamato a prendere una decisione forte e immediata e, in base a quanto emerso, sarebbe ipotizzabile che il giovane avvocato decida di convolare a nozze con la sua fidanzata, che potrebbe essere stata gravemente ferita dal camorrista.

Pertanto, le nozze potrebbero essere celebrate in ospedale, prima dell'eventuale morte della ragazza.

Un posto al sole: Niko Poggi deve prendere una decisione forte e immediata

Durante la pausa estiva di Un posto al sole, i telespettatori si sono chiesti cosa sia accaduto durante la sparatoria di Lello Valsano. In particolar modo, il pubblico ha iniziato a domandarsi se Viola o Susanna siano state colpite dalle tre pallottole sparate dal camorrista del clan Argento. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che, nelle prossime puntate della soap partenopea, Niko potrebbe essere chiamato a prendere una decisione forte e immediata.

Un posto al sole: il matrimonio di Niko Poggi e Susanna Picardi potrebbe essere anticipato

Niko Poggi e Susanna Picardi sono fidanzati da qualche anno. La coppia, qualche anno fa, aveva organizzato il matrimonio, arrivando fino all'altare, ma le nozze erano saltate, perché la figlia di Adele nutriva sentimenti per Eugenio Nicotera e l'avvocato non aveva preso bene la sbandata della sua futura moglie.

Nonostante i loro problemi e un periodo di separazione, la coppia si era ritrovata più affiatata di prima e, nelle recenti puntate, aveva continuato a sognare il matrimonio. Niko e Susanna, infatti, dovrebbero pronunciare il fatidico sì nel mese di settembre, come rivelato nelle precedenti puntate di Un posto al sole. Purtroppo, però, il lieto evento dei due fidanzati potrebbe subire qualche cambiamento.

Picardi, infatti, potrebbe essere rimasta ferita gravemente nella sparatoria di Lello Valsano e, pertanto, Poggi potrebbe prendere di petto la situazione e scegliere di sposare Susanna prima che muoia.

Un posto al sole: Susanna potrebbe morire e Niko la sposerebbe in punto di morte

Le anticipazioni di Un posto al sole non lasciano presagire un futuro roseo per Niko e Susanna. In base a quanto trapelato in rete, infatti, il figlio di Renato potrebbe venire informato delle condizioni critiche della sua fidanzata e, di fronte all'idea di non coronare il suo sogno d'amore e quello della sua compagna, previsto per il mese di settembre, l'avvocato potrebbe arrivare a fare una dolorosa scelta. A tal proposito, Niko potrebbe diventare il marito di Picardi, proprio prima che la fidanzata muoia.