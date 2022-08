La Juventus è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha evidenti problemi, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Ci sarebbe l'esigenza di migliorare anche altri ruoli, come per esempio quello del terzino sinistro. Alex Sandro sembra lontano parente di quello ammirato nelle prime due stagioni nella società bianconera, e Pellegrini può essere una buona riserva ma non un titolare, almeno attualmente. Diversi gli errori fatti sul mercato nelle ultime stagioni, soprattutto da parte di Fabio Paratici. L'ex direttore sportivo della società bianconera attualmente al Tottenham ha investito somme importante per gli ingaggi di giocatori come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che non hanno inciso come ci si aspettava.

Senza contare lo stipendio di Alex Sandro, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, o quello di Arthur Melo, che non riesce a trovare una società pronta a investire sul suo cartellino e sul suo ingaggio. Dal loro arrivo in società, rispettivamente come amministratore delegato e come direttore sportivo, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini hanno cercato di alleggerire il bilancio societario dagli ingaggi pesanti: non è un caso che Rabiot sia vicino al Manchester United e che Ramsey abbia rescisso il contratto.

Sul mercato si starebbero pagando errori della dirigenza nelle scorse stagioni

Si dovrà attendere il 2023 per vedere una Juventus più attiva sul mercato. Arrivabene e Cherubini stanno lavorando soprattutto sull'alleggerimento del bilancio societario dopo le spese delle ultime stagioni, prima del coronavirus.

Pesano gli ingaggi di Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro, che starebbero condizionando il mercato della Juventus. Per questo il vero mercato della società bianconera potrebbe definirsi soprattutto nel 2023, quando per esempio Alex Sandro sarà andato in scadenza di contratto. Per quanto riguarda invece questo Calciomercato estivo, si sta lavorando a diversi nomi cercando di evitare spese notevoli almeno sul cartellino.

Non è un caso che a breve sarà annunciato Filip Kostic, per circa 12 milioni di euro più bonus.

Il mercato della Juventus

La Juventus a breve potrebbe annunciare anche l'acquisto di un vice Vlahovic. Si lavora a diversi nomi, piace molto Alvaro Morata ma lo spagnolo difficile arriverà per la valutazione di mercato stabilita dall'Atletico Madrid. Possibile l'acquisto di Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera.