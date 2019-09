Tremendo schianto nella notte lungo la Statale Sorrentina: a perdere la vita è stato un giovane di soli diciassette anni, residente ad Angri (in provincia di Salerno) insieme alla sua famiglia.

Il violento impatto

Si chiamava Alfonso Manzi e aveva da poco compiuto 17 anni: dinanzi a sé, un'adolescenza da vivere all'insegna della spensieratezza e un futuro ancora tutto da scrivere. La sua esistenza è stata però tragicamente stroncata nella serata di ieri, intorno alle 23:30, mentre viaggiava in sella al suo scooter sulla Statale Sorrentina.

Il giovane, originario di Angri, stava percorrendo la Strada Statale 145 e più esattamente il tratto di strada che collega Castellammare di Stabia ai lidi di Pozzano, quando ha improvvisamente perso il controllo dello scooter: motorino e conducente compiono un volo di diversi metri, a seguito del quale il corpo di Alfonso finisce per schiantarsi violentemente contro un pilone della galleria in direzione Sorrento.

I soccorsi e le prime ipotesi ricostruttive

Sul luogo del sinistro [VIDEO] sono giunti nell'immediato i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale, che hanno provveduto a transennare la zona circostante. I medici dell'ambulanza hanno tentato con ogni mezzo di rianimare il diciassettenne, le cui condizioni di salute sono apparse più che disperate sin dal primo momento. Per Alfonso, come già si era intuito, non vi è stato nulla da fare: troppo forte l'impatto con il pilone, che ne ha causato la morte istantanea.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Sul tragico incidente costato la vita al giovane centauro, indagano attualmente le autorità competenti, che hanno già provveduto ad effettuare i primi rilievi del caso, che saranno fondamentali per determinare l'esatta dinamica del sinistro. La procura di Torre Annunziata, intanto, ha già aperto un'indagine, mentre la salma del diciassettenne è stata sequestrata al fine di effettuare l'esame autoptico; sarà fondamentale, a tal proposito, ricostruire con meticolosità gli ultimi istanti di vita del giovane affinché si possano stabilire con assoluta certezza le responsabilità del guidatore ed eventualmente anche quelle di terzi, sebbene la seconda ipotesi sembra esser stata momentaneamente scartata.

Stando ad una prima ricostruzione [VIDEO] effettuata dalla Polizia Stradale, pare infatti che il giovane si sia schiantato da solo contro il pilone dopo aver preso male la curva collocata in prossimità della galleria: il tratto di strada in questione è già stato in precedenza teatro di incidenti mortali, ultimo tra questi quello in cui perse la vita (con modalità simili) un altro centauro, Raffaele De Gennaro, nel maggio 2018.