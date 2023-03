Il Garante della Privacy ha deciso di "bloccare" ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale di OpenAI, a causa di una raccolta assolutamente illecita di dati e dell'assenza totale di sistemi di verifica dell'età dei minorenni. Open AI rischia una sanzione che può arrivare fino a 20 milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato annuo. Il Garante ha contestualmente aperto d'ufficio un'istruttoria nei confronti della società USA.

ChatGPT: dal data breach all'indagine sul sistema di addestramento

L'allarme è scattato In seguito a un data breach che è avvenuto il 20 marzo.

Da qui si sono scoperte le carenze evidenti in relazione alla considerevole raccolta di dati personali finalizzata poi all'addestramento degli algoritmi di ChatGPT. ll noto tool di intelligenza artificiale ChatGPT ha assistito a una grave perdita di dati, che ha pregiudicato le conversazioni e le informazioni di pagamento per il servizio premium.

Secondo le verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono effettivamente al dato reale, generando quindi un trattamento inesatto di dati. La situazione è estremamente preoccupante poiché l'utilizzo di dati non corretti potrebbe inoltre compromettere in modo serio la privacy degli utenti e mettere a rischio la sicurezza.

Mancano i controlli sull'età degli utenti e non c'è tutela dei dati personali dei minori inesistenti

L'autorità italiana per la protezione dei dati personali è la prima in assoluto al mondo a mettere ufficialmente sotto la lente di ingrandimento il colosso tecnologico sbarcato da poco, che ha conquistato gli onori delle cronache mondiali con un misto di apprezzamento e perplessità.

A livello internazionale a preoccupare era stato l'impatto sull'occupazione, ma in questo caso si tratta di criticità inerenti ai dati personali.

Secondo il Garante privacy, l'azienda responsabile di OpenAI, in assenza di qualsiasi filtro per la verifica dell'età degli utenti, espone i minori a risposte assolutamente inadeguate rispetto al loro grado di sviluppo e consapevolezza.

Nonostante il servizio sia destinato (solo negli intenti) ai maggiori di 13 anni, l'azienda non ha previsto materialmente alcun meccanismo per verificare l'età reale dei propri utenti, creando quindi un rischio tangibile per la sicurezza e la privacy dei minori.

Cosa succede adesso?

OpenAI, che non ha una sede nell'Unione Europea ma ha designato un rappresentante nello spazio economico europeo, ha 20 giorni di tempo per comunicare le misure adottate in seguito alle richieste del Garante.

Open AI potrebbe essere destinataria di una mega-sanzione. L'autorità italiana per la protezione dei dati personali ha chiesto a OpenAI di adottare misure immediate per correggere le problematiche rilevate, al fine di garantire una maggiore protezione dei dati degli utenti e prevenire il rischio di sanzioni pesanti.

Occorre capire se basterà inserire sistemi di controllo per l'età e form per l'accettazione del trattamento dei dati personali.