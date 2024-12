Playtonic Friends e lo sviluppatore Skydevilpalm hanno annunciato che il 12 dicembre uscirà Victory Heat Rally, videogioco arcade di corse d’ispirazione “drifting”, al costo di 24 euro per Nintendo Switch.

In questo momento Victory Heat Rally è comunque già disponibile per PC su Steam e su Crunchyroll Game Vault, piattaforma che distribuisce prevalentemente serie anime, per Ios e Android.

Il gioco

L’utente sarà catapultato in un gameplay da 2,5 D in “super scaler” aggiornata (tecnica brevettata dalla Sega che permette di visualizzare in simil tridimensionale un oggetto e farlo apparire vicino o lontano senza ridurre la frame rate) accurato nella grafica, dove gareggerà a gran velocità ascoltando una colonna sonora caratterizzata da diversi assoli di chitarra.

Le musiche sono state composte dal produttore RoBKTA, conosciuto per progetti musicali nel mondo dei videogames e da Dj GWIZ.

Caratteristiche

Le principali caratteristiche del gioco sono le seguenti:

Scelta del pilota : l’utente può selezionare il suo asso del volante tra 12 piloti e altrettante automobili.

: l’utente può selezionare il suo asso del volante tra 12 piloti e altrettante automobili. Sfide : il giocatore può sfidare gli amici per una gara a schermo condiviso tra massimo quattro utenti. Oppure può competere in single player in modalità "Rally!" partecipando ad un Gran Premio Arcade e infine può cimentarsi in prove a tempo per registrare nuovi record mondiali nella modalità "Time Attack".

: il giocatore può sfidare gli amici per una gara a schermo condiviso tra massimo quattro utenti. Oppure può competere in single player in modalità "Rally!" partecipando ad un Gran Premio Arcade e infine può cimentarsi in prove a tempo per registrare nuovi record mondiali nella modalità "Time Attack". Giro del mondo : in Victory Heat Rally l’utente potrà giocare in 12 diversi ambienti tra calde spiagge della Florida e fredde tundre di Frostbite Harbor.

: in Victory Heat Rally l’utente potrà giocare in 12 diversi ambienti tra calde spiagge della Florida e fredde tundre di Frostbite Harbor. Upgrading & style : il giocatore può personalizzare la propria esperienza assemblando una vettura che risponda alle sue esigenze o modificarne i pezzi di ricambio per renderla più competitiva e verniciarla secondo i suoi gusti.

: il giocatore può personalizzare la propria esperienza assemblando una vettura che risponda alle sue esigenze o modificarne i pezzi di ricambio per renderla più competitiva e verniciarla secondo i suoi gusti. Nuovi contenuti: l’utente può accedere a ulteriori contenuti come minigiochi, bonus e uova di Pasqua.

Requisiti di sistema

Questi sono i requisiti minimi:

Sistema Operativo : Windows 10

Windows 10 Processore: Intel i7 @ 2.6GHz o superiore

Intel i7 @ 2.6GHz o superiore Memory: 2 GB RAM

2 GB RAM Scheda grafica: nVidia GTX 480

nVidia GTX 480 DirectX: 11

11 Storage: 250 MB di spazio

250 MB di spazio Lingue supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Portoghese

Le dichiarazioni

In un'intervista a Gematsu, un collaboratore di Playtonic Friends ha fatto sapere che per il momento non è in programma il rilascio di versioni di Victory Heat Rally per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One.

Sono state varate solo versioni Switch, PC e dispositivi mobili.

Sul blog di Kickstarter, lo sviluppatore Skydevilpalm ha invece dichiarato che "semplicemente non aveva la larghezza di banda per portare il gioco su Xbox e PlayStation in tempo per il rilascio iniziale", aggiungendo poi di essere "impegnato a esplorare le opzioni per una versione Xbox e PlayStation una volta che avremo lanciato con successo il gioco sulle nostre piattaforme principali".