L’azienda 1X, nota per il suo robot umanoide Neo, ha annunciato il lancio del nuovo “1X World Model”: un modello AI basato su video e prompt che promette di far apprendere a Neo comportamenti nuovi anche in ambienti non visti in precedenza, applicando conoscenza derivata da video di larga scala alla realtà fisica.

Come funziona il modello AI di 1X

Il 1X World Model integra video internet-scale con prompt testuali per generare nuove capacità comportamentali del robot, incrementando l’intelligenza applicata al mondo reale. 1X, tramite il CEO Bernt Børnich, afferma: “Con la capacità di trasformare qualsiasi prompt in nuove azioni — anche senza esempi precedenti — questo segna l’inizio della capacità di Neo di insegnare a se stesso quasi qualsiasi cosa”.

Apprendimento e condivisione tra robot

Il modello permette di convertire richieste in linguaggio naturale in azioni fisiche senza programmazione specifica. Il sistema combina video su larga scala con percezione onboard e dinamiche interne, permettendo a Neo di pianificare ed eseguire movimenti in ambienti nuovi e variabili.

Inoltre, 1X ha chiarito che Neo non esegue un nuovo compito immediatamente dopo un video e prompt: il video viene elaborato dal World Model, che poi aggiorna la rete di robot per accrescere la comprensione fisica e comportamentale globalmente.

Le applicazioni concrete di Neo

In demo interne, Neo ha mostrato la capacità di compiere compiti domestici, come gestire oggetti e reagire a condizioni ambientali diverse (luce, disordine, oggetti parzialmente nascosti) con maggiore robustezza.

Il comunicato ufficiale aggiunge che Neo può trasformare prompt in visualizzazioni di movimento, poi tradotte in traiettorie precise tramite un modello inverso delle dinamiche (Inverse Dynamics Model), che poi vengono eseguite fisicamente dal robot.

La strategia di apprendimento autonomo

1X descrive questo modello come un cambio di paradigma rispetto all’apprendimento tradizionale che dipende da dati raccolti da operatori umani. Il World Model consente a Neo di auto-generarsi esperienza: raccoglie dati autonomamente, riducendo il bisogno di intervento umano e sfruttando i progressi dei modelli video generici per accelerare l’evoluzione delle sue capacità.

Una linea di sviluppo importante riguarda la capacità di operare in ambienti domestici non strutturati, affrontando variabilità di condizioni ambientali che finora rappresentavano un freno significativo per la robotica di consumo.

Limiti e sviluppi futuri del modello

Nonostante le promesse, il modello ha limiti evidenti: il sistema non consente attualmente a Neo di acquisire nuove abilità all’istante da un singolo video o prompt.

Il modello è basato su un flusso che integra fondamentalmente output simulati (video predittivi) e traiettorie di azione, il che rappresenta uno strumento potente, ma ancora con margini di raffinamento prima che si traduca in autonomia robusta in contesti complessi come l’abitazione quotidiana.

Inoltre, l’efficacia reale delle azioni dipenderà dall’efficienza del modello nella conversione dei video in azioni fisiche e dall’abilità di generalizzare compiti lunghi o reattivi.

Prospettive per la robotica domestica

Il 1X World Model rappresenta una pietra miliare nella robotica domestica: trasferisce conoscenza acquisita su video internet-scale ai robot fisici e avvia una dinamica di apprendimento collettivo tra unità Neo.

Questo approccio potrebbe aprire la strada alla robotica generalista, ovvero sistemi capaci di adattarsi e apprendere con minima supervisione. In prospettiva, l’apprendimento continuo, supportato da modelli video sempre migliori, potrebbe trasformare robot come Neo in assistenti proattivi e sempre più capaci.

Il 2026 sarà un anno cruciale: 1X prevede consegne early-access del robot, sia in vendita che in abbonamento, e il World Model sarà al centro dell'evoluzione delle sue performance.

In definitiva, il 1X World Model è un progresso significativo verso robot che non solo eseguono comandi, ma imparano a comprendere e agire nel mondo — un paradigma che potrebbe ridefinire il rapporto tra AI e ambiente fisico in ambito domestico e oltre.