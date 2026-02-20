Ali Partovi, noto investitore e CEO di Neo, ha presentato Neo Residency il 19 febbraio 2026. Si tratta di un programma di accelerazione che si discosta dal tradizionale modello di equity fisso, introducendo termini significativamente più vantaggiosi per i founder.

Un approccio di funding ultra founder-friendly

Per il prossimo ciclo estivo, Neo investirà 750.000 $ in ciascuna delle 12-15 startup selezionate tramite un SAFE uncapped. Questo strumento posticipa la determinazione dell'equity fino al round successivo. La diluizione sarà calcolata in base alla valutazione: a una capitalizzazione di 15 milioni di dollari, Neo otterrebbe il 5% della società, ma se la valutazione raggiunge 100 milioni, la quota scende a un irrisorio 0,75%.

Questa struttura ribalta il rischio: Partovi investe «up front», lasciando che sia il successo dell’azienda a determinare la sua partecipazione azionaria. Una proposta definita da lui stesso «not even comparable to any other accelerator».

Confronto con Y Combinator e Speedrun di a16z

A titolo di confronto, Y Combinator richiede tipicamente il 7% della società per 125.000 $ iniziali, con ulteriori 375.000 $ tramite un SAFE MFN. Il programma Speedrun di Andreessen Horowitz investe 500.000 $ per il 10% iniziale, con un secondo investimento pari a 500.000 $ se il round successivo viene chiuso entro 18 mesi. In confronto, Neo offre termini radicati nella performance futura, con un impatto decisamente meno gravoso sulla proprietà dei founder.

Comunità, mentorship e prestigio come attributi distintivi

Oltre ai termini finanziari, Neo Residency include un soggiorno di tre mesi a San Francisco e un bootcamp di due settimane nelle foreste dell’Oregon. Il tutto è supportato da circa 30 operatori esperti, tra cui Russell Kaplan (Cognition) e Fuzzy Khosrowshahi (Notion). Il prestigio del programma è confermato dalla reputazione dei suoi alumni, come Moment (fintech, 56 milioni raccolti) e Anterior (AI in sanità), entrambi sostenuti rispettivamente da Andreessen Horowitz e Sequoia.

Inclusione di talenti accademici tramite grant

Neo amplia il proprio raggio d’azione includendo 5-8 studenti (individuali o in team) con grant da 40.000 $. Questo permette loro di dedicare un semestre a un progetto, senza l'obbligo di fondare subito una startup.

L'obiettivo è avviare una pipeline di talento che, una volta pronto, possa rivolgersi nuovamente a Neo per un finanziamento formale.

Dimensione esclusiva e fiducia nel talento

Il programma manterrà un numero contenuto di partecipanti: due cohort annuali di massimo 20 team ciascuna, tra startup attive e progetti studenteschi. Partovi giustifica l’eccezionale generosità dei termini con la crescente fiducia nella capacità di individuare talenti destinati a diventare superstar tech.

Un modello finanziario improntato alla fiducia futura

Il track record di Partovi, incluso il primo investimento in Cursor – oggi valutata circa 30 miliardi di dollari – sostiene la sua proposta strategica basata sul long-term upside piuttosto che su surrogati di controllo immediato.

Questo dimostra una visione d’investimento che si fonda su talent scouting, fiducia e performance.

Neo Residency ridefinisce l’approccio agli acceleratori, adottando termini finanziari equi e orientati al successo dei founder, puntando al contempo sulla costruzione di comunità, inclusione e reputazione. È una proposta che riscrive le regole del gioco nelle fasi iniziali del venture capital.

In prospettiva, questo modello potrebbe influire sull’intero ecosistema finanziario per le startup: se gli acceleratori tradizionali devono rivedere le loro politiche per restare competitivi, offerte come quella di Partovi impongono una riflessione seria sul valore del capitale rispetto al valore del talento.