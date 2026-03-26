L'espansione dei data center negli Stati Uniti, spinta dalla crescente domanda di intelligenza artificiale, sta ponendo nuove sfide al Congresso. Il 26 marzo 2026, i senatori Josh Hawley ed Elizabeth Warren hanno inviato una lettera all'U.S. Energy Information Administration (EIA), chiedendo l'istituzione di un obbligo di misurazione e rendicontazione annuale sull'uso energetico dei data center. La richiesta specifica di distinguere tra l'attività legata all'AI e quella dei servizi cloud generici.

Nella missiva, i senatori evidenziano come l'assenza di dati standardizzati e affidabili sui consumi di queste "utenze pesanti" comprometta seriamente la pianificazione e la supervisione della rete elettrica nazionale.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire il monitoraggio e la trasparenza dei consumi, proteggere i cittadini da possibili oneri indiretti e preparare le infrastrutture energetiche a una domanda in rapido aumento.

Parallelamente, è stata avanzata una proposta legislativa bipartisan dai senatori Sanders e Ocasio-Cortez per sospendere temporaneamente nuovi progetti di data center fino all'adozione di un quadro normativo completo sull'intelligenza artificiale.

Le iniziative per la trasparenza energetica

L'azione dei senatori Hawley e Warren non è isolata, ma segue una serie di iniziative bipartisan. Già nel dicembre 2025, la senatrice Elizabeth Warren, insieme a Van Hollen e Blumenthal, aveva avviato un'indagine sui giganti del tech per valutare il loro impatto sui costi infrastrutturali, rilevando aumenti delle bollette fino al 267% in alcune aree.

Contestualmente, gruppi di parlamentari, guidati dal deputato Kevin Mullin, avevano sollecitato FERC, Edison Electric Institute e Data Center Coalition ad analizzare l'impatto dei data center sulle finanze delle famiglie.

L'allarme sui consumi energetici in crescita

Il consumo energetico dei data center è in forte e rapido aumento. Google, ad esempio, ha raddoppiato il proprio consumo tra il 2020 e il 2024. Le previsioni indicano che i nuovi data center pianificati triplicheranno la richiesta di energia entro il 2035. Queste strutture potrebbero arrivare a rappresentare fino al 12% del consumo elettrico nazionale entro il 2028.

Il ruolo centrale dell'EIA

L'EIA, agenzia federale incaricata della raccolta e analisi dei dati sul sistema energetico statunitense, è considerata dai senatori cruciale.

Per orientare efficacemente le politiche e gli investimenti infrastrutturali, è ritenuto fondamentale disporre di dati dettagliati e aggiornati sui consumi dei data center, con una chiara distinzione tra il calcolo AI e i servizi cloud.

Quadro normativo e sfide procedurali

L'introduzione di un'indagine formale da parte dell'EIA richiederebbe l'approvazione dell'Office of Management and Budget (OMB), un processo che include un periodo di consultazione pubblica. Tuttavia, l'EIA potrebbe avvalersi di poteri straordinari per condurre sondaggi di portata minore ma più mirati, evitando l'intero iter biennale. Nel frattempo, la politica continua a bilanciare l'interesse per l'espansione dell'AI con la necessità di tutelare il consumatore.

Implicazioni politiche e strategiche

Questa azione legislativa si affianca ad altre importanti iniziative. Il GRID Act, proposto dai senatori Hawley e Blumenthal, mira a garantire che i data center non causino un aumento delle bollette per i consumatori e che abbiano accesso a fonti di energia separate dalla rete. Allo stesso tempo, l'amministrazione Trump ha ottenuto l'impegno di alcune grandi aziende tecnologiche a finanziare la propria produzione energetica, con l'obiettivo di preservare l'accessibilità economica delle bollette.

Verso una nuova governance energetica

L'obiettivo condiviso, seppur perseguito con strumenti diversi, è chiaro: impedire che i costi derivanti dai nuovi data center ricadano sulle famiglie.

Al centro di questo dibattito vi sono la trasparenza, la responsabilità e la sostenibilità delle infrastrutture energetiche. La richiesta di Hawley e Warren all'EIA, con una risposta attesa entro il 9 aprile 2026, rappresenta un segnale politico tangibile verso l'adozione di un nuovo paradigma di governance energetica. La politica futura dovrà affrontare la sfida di sostenere la crescita dell'AI e del cloud senza compromettere l'equità e l'efficienza del sistema elettrico.