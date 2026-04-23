OpenAI ha lanciato ufficialmente GPT-5.5, il suo più recente modello di intelligenza artificiale, il 23 aprile 2026. L'azienda lo descrive come «il modello più intelligente e intuitivo da usare» finora, segnando un passo cruciale verso la realizzazione della sua ambiziosa super-app AI.

Un passo verso la super-app agentica

Secondo Greg Brockman, cofondatore e presidente di OpenAI, GPT-5.5 rappresenta un «progresso verso un computing più agentico e intuitivo». Il modello è progettato per pensare più velocemente e con maggiore precisione, utilizzando un numero ridotto di token rispetto alla precedente versione 5.4.

Questo sviluppo mira ad accelerare l'accesso all'AI avanzata per aziende e consumatori, avvicinando l'azienda alla visione di una super-app che integri ChatGPT, Codex e un browser AI in un unico servizio multiuso per le imprese.

Decisione strategica e ritmo serrato

Il lancio di GPT-5.5 segue a stretto giro le versioni precedenti, rilasciate solo un mese fa e pochi mesi prima la 5.4. Questo ritmo di sviluppo serrato, secondo l'azienda, è indicativo di miglioramenti significativi attesi sia a breve che a medio termine.

Capacità e ambiti d’uso

OpenAI evidenzia la versatilità e le prestazioni di GPT-5.5 in molteplici ambiti. Dal coding agentico al lavoro di conoscenza, fino alla ricerca scientifica e alle applicazioni sperimentali, il modello dimostra superiorità in nuovi benchmark interni, superando concorrenti come Gemini 3.1 Pro e Claude Opus 4.5.

Ricerca, codifica e sicurezza

Mia Glaese, del team tecnico di OpenAI, ha sottolineato l'impatto di GPT-5.5 sulla sicurezza, confermando l'impegno dell'azienda nell'affinare un approccio robusto per un rilascio responsabile e sicuro dei modelli. Mark Chen, invece, ha evidenziato i significativi miglioramenti nell'esecuzione di lavori tecnici e scientifici, inclusa la ricerca farmaceutica e la scoperta di farmaci.

Disponibilità e profili d’accesso

La disponibilità di GPT-5.5 si estende agli utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise di ChatGPT. La versione Pro del modello è specificamente riservata agli utenti Pro, Business ed Enterprise.

Efficienza e architettura inferenziale

L'efficienza è un altro pilastro di GPT-5.5, co-progettato, addestrato e servito su sistemi NVIDIA GB200 e GB300 NVL72.

L'infrastruttura è stata ottimizzata anche grazie a strumenti interni come Codex, che hanno permesso di aumentare la velocità di generazione dei token del 20% attraverso nuove euristiche di bilanciamento del carico.

Benchmark di alta qualità e multidominio

Tra le metriche chiave che dimostrano le sue capacità multidominio, GPT-5.5 eccelle in:

Coding agentico : registra il ~82.7% su Terminal-Bench 2.0 e il ~58.6% su SWE-Bench Pro, con un'efficienza dei token superiore alla versione 5.4.

: registra il ~82.7% su Terminal-Bench 2.0 e il ~58.6% su SWE-Bench Pro, con un'efficienza dei token superiore alla versione 5.4. Lavoro di conoscenza : raggiunge il ~84.9% su GDPval, il ~78.7% su OSWorld-Verified, il ~98.0% su Tau2-bench Telecom, il ~60.0% su FinanceAgent e il ~54.1% su OfficeQA Pro.

: raggiunge il ~84.9% su GDPval, il ~78.7% su OSWorld-Verified, il ~98.0% su Tau2-bench Telecom, il ~60.0% su FinanceAgent e il ~54.1% su OfficeQA Pro. Ricerca scientifica: mostra superiorità nei benchmark GeneBench e BixBench, e ha contribuito alla scoperta di una dimostrazione matematica, verificata in Lean.

Testimonianze esterne, tra cui quelle di Dan Shipper (Every) e Pietro Schirano (MagicPath), hanno elogiato la «chiarezza concettuale» del modello e l'impressione di collaborare con un'intelligenza superiore.

Sicurezza e cyber-resilienza

Per prevenire potenziali abusi, OpenAI ha implementato un rigoroso processo di sterilizzazione del modello. GPT-5.5 integra controlli più severi sulle attività ad alto rischio, classificatori più restrittivi, un sistema di monitoraggio costante e un accesso differenziato tramite il programma “Trusted Access for Cyber”, riservato a utenti verificati impegnati nella difesa legittima dell'infrastruttura critica.

In sintesi, GPT-5.5 "Spud" si afferma come il modello più completo e potente finora, integrando agenticità, efficienza e sicurezza. Rappresenta un passaggio cruciale verso la realizzazione della visione di una super-app AI che unifica diversi strumenti in un'unica piattaforma intelligente. Con OpenAI che mantiene un rapido modello di sviluppo, le implicazioni per professionisti, imprese e ricerca scientifica appaiono evidenti e potenzialmente rivoluzionarie.