La piattaforma X introduce due novità basate su Grok di xAI: la traduzione automatica dei post e un editor di immagini avanzato. Queste funzioni rendono X più globale e accessibile. La traduzione automatica globale traduce i contenuti; gli utenti possono disattivarla per lingue specifiche tramite un'icona, mantenendo un controllo personalizzato.

L'editor di immagini, disponibile su iOS e presto su Android, offre strumenti di disegno, testo e sfocatura. L'innovazione risiede nelle modifiche guidate da comandi in linguaggio naturale, permettendo trasformazioni creative.

Traduzione e controllo

La traduzione automatica, alimentata da Grok, facilita la comprensione globale dei post. Gli utenti conservano la libertà di disattivare la funzione per lingue specifiche.

Fotoritocco AI

L'editor fotografico di X combina strumenti classici con un approccio innovativo basato su comandi in linguaggio naturale. L'integrazione dell'AI semplifica l'editing, offrendo potenzialità creative.

Strategia Grok

L'impiego di Grok nei post, che ha sostituito Google Translate, riflette una strategia di consolidamento dell'AI interna di X. L'integrazione mira a migliorare accuratezza e copertura linguistica, rafforzando il ruolo di Grok come motore proprietario.

Disponibilità e incertezze

La traduzione automatica è operativa; l'editor di immagini è su iOS e in arrivo su Android.

Non è chiaro se le funzioni saranno gratuite o premium, come altri strumenti. La piattaforma affronta tensioni regolatorie, con indagini legate all'uso di Grok e a potenziali violazioni. Ciò solleva interrogativi su controlli legali e responsabilità editoriale dei contenuti generati tramite AI.

In sintesi, le nuove funzioni di traduzione automatica e modifica fotografica intelligente, potenziate da Grok, trasformano X in una piattaforma più globalizzata e accessibile. Il successo dipenderà dalla trasparenza delle policy, dai limiti di accesso e dalla governance dei contenuti AI.