Il settore della physical AI, che integra intelligenza artificiale e robotica fisica, si trova in una fase di transizione definita da alcuni come la “GPT‑2 era”. Nonostante il potenziale sia palpabile, l'effettiva capacità operativa nel mondo reale è ancora limitata, indicando che il percorso verso la generalizzazione applicativa è solo all'inizio.

Investimenti, ostacoli e la "robotics data crisis"

La physical AI attrae miliardi in capitale di rischio, ma il settore mostra fragilità. Unitree, ad esempio, ha perso quasi metà della sua valutazione iniziale di 66 miliardi di dollari per le limitate capacità operative dei suoi robot.

All'evento Actuate, è stata evidenziata la “robotics data crisis”: la scarsità di dati di addestramento di alta qualità frena lo sviluppo. Harry Mellsop di Antioch ha sottolineato la necessità di ingenti dati e potenza computazionale (GPU per simulazioni ray-tracing ad alta fedeltà) per superare questa fase.

Applicazioni autonome e specializzazione

Le autovetture autonome sono l'applicazione più avanzata, beneficiando di dati reali abbondanti e compiti più semplici come l'evitamento degli ostacoli. Aziende come Tesla (con Optimus), Wayve e Uber esplorano la robotica umanoide. Tuttavia, Théophile Gervet, CEO di Genesis AI, ritiene prematura una strategia di “cervello generalista”, suggerendo che la specializzazione verticale sia più efficace per generare valore concreto.

Strumenti e visioni sul "ChatGPT moment"

La gestione di dataset visivi e lidar densi rimane complessa. Foxglove ha introdotto un nuovo strumento basato sul world model Cosmos di Nvidia per facilitare la ricerca tramite linguaggio naturale e ottimizzare il debugging. Sul “ChatGPT moment” per la physical AI, emergono visioni divergenti: Alex Kendall di Wayve lo vede nell'autonomia “eyes-off” a basso costo per le auto; Théophile Gervet nella manipolazione robotica affidabile (80% di successo) tramite linguaggio naturale “out of the box”; Adrian Macneil di Foxglove, infine, in un fenomeno di distribuzione di massa (Apple II o PC IBM).

Prospettive future

In sintesi, la physical AI muove i primi passi verso la generalizzazione, tra entusiasmo finanziario e limiti reali.

Le sfide includono la mancanza di "cervelli" robotici generalisti efficienti, l'insufficienza di dati realistici e l'assenza di un fenomeno di massa. Nonostante dimostrazioni promettenti, come un braccio robotico che prepara un latte con un modello AI generalista, il settore attende il suo vero salto di paradigma, tra grandi scommesse e innovazione.