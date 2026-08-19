Nel dinamico panorama dei data center, la collaborazione tra Relativity Networks e Prysmian sta delineando una svolta significativa. Le due aziende stanno promuovendo l'adozione della fibra hollow-core (HCF), una tecnologia destinata a rivoluzionare l'infrastruttura di rete ottica, promettendo una drastica riduzione della latenza.

Investimenti e l'Innovazione della Fibra Hollow-Core

Relativity Networks ha recentemente annunciato un finanziamento di 22 milioni di dollari tramite note SAFE, con il supporto di Rhapsody Venture Partners e Bell Ventures Inc., tra gli altri.

Questo capitale è cruciale per accelerare lo sviluppo della loro innovativa tecnologia HCF. L'azienda ha inoltre ottenuto un ordine di 40 milioni di dollari da un importante hyperscaler, la cui identità non è stata rivelata.

La fibra hollow-core si distingue dalle tradizionali fibre ottiche in vetro per la sua capacità di trasmettere la luce attraverso una camera a vuoto al centro del filo. Questa innovazione consente una riduzione della latenza di trasmissione del 30% rispetto alle tecnologie attuali. Jason Eisenholz, CEO di Relativity Networks, ha sottolineato come questa differenza sia fondamentale per le connessioni su larga scala tra i rack e i campus dei data center, dove la velocità è un fattore critico.

La Collaborazione Strategica e i Risultati

Un recente annuncio di Prysmian ha evidenziato il successo dei test di installazione su larga scala del cavo HCF ad alta densità, sviluppato in sinergia con Relativity Networks e in collaborazione con Dura-Line. Prysmian, riconosciuta per la sua leadership nell'innovazione dei cavi, ha lavorato a stretto contatto con Relativity per introdurre sul mercato una fibra che non solo garantisce prestazioni ottiche superiori, ma riduce anche in modo significativo la latenza, un elemento essenziale per le infrastrutture dei data center di nuova generazione.

Srinivas Siripurapu, Chief Innovation and Sustainability Officer di Prysmian, ha descritto questo traguardo come un "passo avanti scalabile e tecnologicamente pronto" per l'adozione su vasta scala di infrastrutture digitali all'avanguardia.

Prysmian sta già intensificando la produzione della fibra hollow-core di Relativity Networks, con investimenti significativi negli impianti di Eindhoven e Claremont, in Carolina del Nord, dove è stato prodotto con successo un cavo con 24 fibre hollow-core in un diametro di 10 mm, rispettando i requisiti di attenuazione dei clienti.

Impatto Geografico e Futuro dei Data Center

L'adozione della fibra hollow-core è destinata a trasformare le considerazioni geografiche e logistiche nella progettazione e costruzione dei data center. Grazie alla riduzione della latenza del 30%, gli sviluppatori potranno estendere i loro progetti su distanze maggiori, superando le attuali limitazioni legate alla dissipazione del calore e alla disponibilità di risorse energetiche.

La possibilità di collegare data center distanti fino a 90 km, rispetto ai 60 km attuali, offre l'opportunità di ottimizzare la scelta dei siti in aree dove terra, energia e risorse idriche sono limitate, aprendo nuove prospettive commerciali e di espansione. Rodrigo Amezcua Correa, CTO di Relativity Networks, ha affermato che la loro ChronoCore™ HCF è pronta non solo per l'implementazione su larga scala, ma anche per supportare la prossima generazione di infrastrutture AI distribuite. Questa tecnologia promette di essere un catalizzatore per un'evoluzione sostanziale nella gestione e distribuzione dei dati, inaugurando un futuro in cui il networking sarà sempre più veloce ed efficiente.