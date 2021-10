Eolo è una società di telecomunicazione piuttosto giovane che in poco tempo è riuscita a conquistare una buona fetta di mercato grazie alle sue offerte competitive. Con il numero verde Eolo è possibile contattare direttamente l'azienda per conoscere le loro offerte. La società, nata nel 1999 è leader nel campo della banda ultra-larga per il mercato residenziale e delle imprese. Blasting News ha selezionato le migliori offerte Eolo che permettono la massima velocità di navigazione.

Numero verde Eolo: utile per clienti e non

Conoscere le offerte della società è facile.

Per chi non è cliente Eolo basta telefonare a uno dei due numeri verdi. Il primo gratuito per tutte le chiamate da rete fissa e mobile italiana è l'800.966.030. Mentre per chi chiama da rete estera basterà digitare +39.02.3700858 per contattare l'azienda.

Per i clienti invece c'è un numero che garantisce Assistenza tecnica o amministrativa che è lo 02.3700851. Per assistenza amministrativa il numero è attivo da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 21:30. Per quella tecnica invece gli operatori sono disponibili da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 22:00; domenica dalle 09:00 alle 22:00 mentre i festivi dalle 09:00 alle 18:00. Per assistenza clienti è possibile anche aprire un ticket nell'area riservata.

Un'offerta Eolo per ogni opzione

L'offerta base di Eolo, così come si legge sul sito, è quella che garantisce Internet Ultraveloce al prezzo di 24,90 euro al mese. La velocità base è di 30 Mb/S in download con chiamate illimitate, il router Eolo incluso ed è garantita l'assistenza entro 3 minuti. A seconda delle proprie preferenze poi si può scegliere tra tre pacchetti dedicati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eolo Intrattenimento

Gratis per il primo mese e - se il cliente deciderà di mantenerlo - ci sarà un supplemento di 5 euro al mese ma solo su pagamento bimestrale. Il pacchetto garantisce streaming e gaming alla massima velocità con in più una configurazione dedicata per i contenuti streaming e di gioco online nella rete dell'utente, un aumento della velocità di download da 30 mega fino a 100 oppure a 1 giga per secondo in base alla tecnologia di attivazione. Inoltre sarà disponibile il routerEVO di Eolo, un IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta tra 12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime e 6 mesi di Eleven Sports.

Eolo, Studio e lavoro

Appositamente pensato per lo smart working e per maggiori garanzie per chi studia da casa, questo pacchetto garantisce la linea ultraveloce - portando dai 30 mega di base fino a 1 giga a seconda della tecnologia di attivazione - il routerEvo di Eolo e 12 mesi di microsoft 365 incluso nel prezzo. Gratis il primo mese e con un prezzo aggiuntivo di 5 euro su pagamento bimestrale se si decide di mantenere l'offerta.

Eolo, maggiore sicurezza

Per garantire una maggiore protezione Eolo ha creato un apposito pacchetto che oltre all'offerta base aggiunge - gratis per il primo mese e per 3 euro su pagamento bimestrale se si decide di mantenere il pacchetto - un antivirus incluso di ultima generazione per proteggere la rete da attacchi esterni e il parental control di Eolo per proteggere i più piccoli e offrire loro contenuti adatti.

Eolo, specializzati nel servire piccoli comuni

La forza di Eolo, come si può leggere sul sito dell'impresa, è stata quella di riuscire a raggiungere e diffondere il proprio marchio "specialmente in territori rurali e nei piccoli comuni". Proprio per questo motivo, uno dei motti della società, è "più piccolo è il tuo comune più grande è lo sconto", applicando tariffe base differenziate a seconda delle dimensioni di ogni singolo comune italiano. Inoltre, si legge sul profilo aziendale: "Con la propria rete FWA a banda ultra-larga, oggi Eolo raggiunge oltre 6.500 comuni in tutta Italia. Con oltre 1 milione e 200 mila persone connesse Eolo porta connessione fino a 100 Mega per i clienti residenziali e fino a 1 Giga per le imprese".