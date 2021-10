Linkem è un'operatore italiano di telecomunicazioni, azienda leader nel Paese nel settore della banda ultralarga Wireless. Sul mercato dal 2001, è riuscita a ritagliarsi un ampio spazio nel settore in cui opera arrivando ad acquisire oltre 600mila clienti e coprire circa il 70% della popolazione a livello nazionale, secondo i dati dell'azienda. Quest'anno per festeggiare i 20 anni, l'operatore ha lanciato una "maxi promo" disponibile fino all'8 novembre, per conoscere le offerte di ottobre basta chiamare il call Center Linkem. Blasting News ha selezionato le migliori offerte Linkem che permettono la massima velocità di navigazione.

Call Center Linkem: numeri e contatti

A disposizione dell'utente, per contattare Linkem, ci sono diversi numeri di telefono. Il primo - quello che permetterà di rivolgersi agli operatori dell'azienda - è lo 06.94444; esiste poi un numero gratuito di assistenza per i clienti privati che è l'800.546.536. Inoltre per info commerciali e amministrative, assistenza tecnica o per conoscere contratti e la modulistica dell'azienda, esistono delle specifiche aree appositamente create per il cliente presenti sul sito. Informazioni che non necessitano di iscrizione e formulate da semplici domande e risposte.

Linkem Maxi Promo 20 Anni entro l'8 novembre

Con i 20 anni dell'azienda è nata "Linkem Maxi Promo 20 Anni" disponibile entro l'8 novembre.

Con 19,90 euro al mese iva inclusa per i primi sei mesi sarà possibile navigare senza linea fissa e senza limiti fino a 100 mega per secondo. La fatturazione è bimestrale e anticipata ed è previsto un contributo di attivazione di 49 euro (uno sconto sui 100 base), con la possibilità di scegliere con 5 euro in più l'assistenza Prime che garantisce un servizio specializzato per il cliente.

Dopo i primi 6 mesi, il costo dell’abbonamento sarà di 26,90€ al mese iva inclusa.

Con Linkem la serie B per un anno

Un'altra offerta vantaggiosa targata Linkem è quella che permette di unire, a 19,90 euro, la velocità della linea internet fino a 100 mega al secondo con la possibilità di vedere tutto il campionato di Serie B. L'offerta ("Abbonamento Linkem Maxi Promo Helbiz Live") permette di avere accesso alla stagione 2021/22 della serie cadetta su tutti i dispositivi con un contributo aggiuntivo di 10 euro come una tantum. Il prezzo (19,90 al mese) sarà valido per i primi 6 mesi per poi assestarsi sui 26,90. Inoltre - scegliendo questo pacchetto - si riceveranno 30 euro di bonus per il noleggio dei monopattini Helbiz.

Linkem, innovazione e ricerca in ottica 5G

Linkem ha anche un programma di transizione al 5G e - spiega l'azienda - si pone come finalità quella di fornire le migliori prestazioni ai clienti finali e "abilitare la digital transformation della Pubblica Amministrazione e del Paese al fine di accelerare così la creazione di valore per l'ecosistema nel suo insieme. Questo modello si baserà sulla messa a disposizione di terzi non solo dell'infrastruttura, ma anche del proprio know how tecnologico e di tutti gli asset aziendali con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi IoT e Smart City".