La connessione internet satellitare è un ottimo strumento per accedere alla rete dove non è presente l'architettura terrestre per il segnale Adsl o in fibra ottica, quindi dove sostanzialmente mancano le strutture per il collegamento via cavo. Non è una tecnologia nuova anzi risale già agli anni Sessanta, basti pensare che lo sbarco sulla Luna è stato trasmesso in diretta tv proprio grazie a un segnale satellitare. La tecnologia è di grandissimo potenziale proprio per dare una connessione internet a tutte quelle zone del mondo non coperte dal collegamento via cavo.

In questi mesi in Italia, il dibattito politico verte anche sul digital divide, ovvero il divario che esiste tra zone più urbanizzate e connesse con banda ultra veloce e quelle zone più decentrate sprovviste di strutture di collegamento. Il Pnrr (il Piano nazionale ripresa resilienza) mette sul piatto un buon numero di fondi per colmare queste lacune ma nel frattempo la connessione satellitare può offrire un'ottima soluzione.

Offerte internet satellitare Tim

Tim, importante azienda di telefonia e servizi, propone alla clientela una connessione satellitare fino a 100Mbps su tutta Italia ad eccezione della Sicilia e del Centro Sud della Sardegna, al costo di euro 49,90 al mese. Come si legge sul sito ufficiale Tim La cifra corrisposta comprende anche il kit satellitare con un’antenna parabolica, che verrà montata da un tecnico in uno spazio esterno all’abitazione e un modem satellitare da posizionare all'interno.

Offerta SkyDSL

SkyDsl è una compagnia telefonica specializzata nella connessione satellitare e propone sul mercato vari pacchetti in base alla velocità di traffico desiderata. Si parte con il pacchetto base a euro 12,90 per una connessione a 18Mpbs più il costo dell'attivazione di euro 39,90. Si passa all'offerta per navigare a 24Mbps a euro 24,90 al mese più il costo di attivazione.

La proposta per navigare più velocemente ovvero a 40Mbps è al costo di euro 39,90 al mese più il costo di attivazione, se in offerta scende a 29,90 al mese.

Offerte Open Sky

Open Sky è una compagnia che fornisce connessione satellitare facente parte del gruppo europeo Big Blu. Propone sul mercato tre diverse offerte: Open Sky Konnect Bronze: a 29,90 euro al mese, invece di 34,90, con velocità massima fino a 16 Mbps.

Un altro pacchetto si chiama Open Sky Konnect Silver a euro 39,90 euro al mese fino a 30Mbps di velocità in download e l'ultimo Gold a Gold a 69,90 euro al mese fino a 50Mbps in download.

Bisogna specificare che la velocità di upload risulta per tutte le compagnie molto bassa, ovvero dai 3 a 6Mbps.

La storia e la copertura della connessione internet satellitare in Italia

La connessione internet satellitare non è mai stata molto presente in Italia anche se, come detto, potrebbe essere molto più diffusa. In Italia la storia di questa connessione passa inevitabilmente dal Centro del Fucino di Telespazio, uno dei teleporti più complessi ed efficienti al mondo. Proprio da questo centro e dalle antenne distribuite è passato il segnale satellitare televisivo che ha permesso a milioni di italiani di seguire in diretta televisiva lo sbarco sulla Luna.

Da questo centro il segnale captato dalle 170 antenne distribuite sul fondo dell'ex lago di Fucino viene distribuito su tutta la penisola.

Ora la tecnologia satellitare è progredita così da permettere anche alla singola utenza in un territorio decentrato di poter comunicare con lo spazio e viceversa, grazie a una piccola parabola posta all'esterno dell'edificio che capta il segnale rilasciato da uno dei tantissimi satelliti NOC (Network Operations Center) che gravitano intorno alla Terra e permettono il collegamento alla rete internet. Dalla piccola parabola il segnale viene trasmesso a un modem interno alla casa che elabora e rilancia i dati del traffico web.

La velocità di connessione è molto buona utilizzando la banda larga ma è legata per forza di cose ad alcuni agenti esterni che ne inficiano la performance.

Il più comune fattore che potrebbe rallentare la velocità di connessione è il meteo avverso, si è notato infatti che in caso di brutto tempo si hanno rallentamenti del traffico, come anche avere piante alte o edifici nei paraggi. Tra gli svantaggi che comporta questo tipo di connessione è un potenziale alto periodo di latenza (chiamato PING) che può essere dovuto alle grandi distanze che il segnale deve percorrere.