Melita è un operatore che fornisce servizi Internet sia a privati che ad aziende, che ha la sua sede a Malta ma che, dal 2018, fornisce i suoi servizi anche sul territorio italiano attraverso Melita Italia srl. Dal 2019 è stata avviata una partnership con Enel Energia, uno dei principali fornitori di servizi di energia elettrica e gas in Italia, per poter offrire il servizio Fibra FTTH Melita ai loro clienti domestici, con collegamento diretto via fibra fino alla residenza del cliente.

La connessione Internet ultraveloce con Diamond Fibra di Melita

La connessione Internet ultraveloce di Melita è stata denominata Diamond Fibra e consente una connessione fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Melita consente inoltre di avere una connessione alla massima potenza in ogni stanza della casa grazie ai Ripetitori WiFi Extender, disponibili a 2 € al mese (IVA inclusa) ciascuno.

L’offerta Pura Fibra di Melita

Sul sito di Melita è attualmente presentata l’offerta denominata Pura Fibra al costo di 29 € al mese, iva inclusa, con attivazione gratuita e modem in comodato d’uso gratuito.

L’offerta è soggetta alla verifica sulla copertura geografica della zona di residenza. Per scoprire se la propria zona è servita, è sufficiente andare sul sito web aziendale e inserire il proprio indirizzo per verificare se la zona è coperta dal servizio in fibra ottica Melita.

I clienti di Enel Energia possono sottoscrivere la stessa offerta al costo di 27 € al mese, sempre iva inclusa, con la comodità di pagare il canone mensile della fibra direttamente sulla bolletta di Enel Energia.

L’offerta Pura Fibra di Melita può essere attivata chiamando il Call Center, operante direttamente dall’Italia, che risponde al numero telefonico 02 8736 8989, oppure rivolgendosi ad uno dei Punti Enel dislocati sul territorio nazionale.

Attraverso il sito web di Melita è possibile rintracciare quello più vicino alla propria abitazione.

L’assistenza Melita per i clienti

I clienti Melita possono ricevere assistenza inviando una richiesta attraverso il form predisposto sul sito aziendale, oppure chiamando il numero 02 8736 8989, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 19:00.

Sul sito web aziendale è inoltre possibile, cliccando sulla voce “Assistenza”, visualizzare una serie di risposte alle domande più frequenti, come le modalità per la sottoscrizione delle offerte Melita, l’appuntamento per l’installazione, la configurazione del modem.

Tutti i numeri possono essere contattati anche da chi non è ancora cliente Melita per richiedere informazioni sulle offerte commerciali attualmente in vigore.