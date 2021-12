Avere una connessione Internet è diventata un’esigenza alla quale è difficile rinunciare, soprattutto per quel profilo di utente identificato come “sociale”, sempre pronto ad aggiornare il proprio status su tutti i social network, a “chattare” con gli amici, oppure alla ricerca dell’ultima serie tv da vedere in streaming.

Per questo motivo, i patiti di social media sono sempre alla ricerca di offerte da parte degli operatori di telefonia che consentano una navigazione illimitata sui social senza che questo comporti un eccessivo consumo di traffico.

Per chi si connette da casa, le classiche offerte “flat” a consumo illimitato sono le ideali per rimanere in contatto con amici e colleghi. Per le connessioni “a consumo”, invece, è possibile trovare proposte specifiche per i più giovani che prevedono la possibilità di navigare senza limiti sulle app social più diffuse.

In questo articolo ci occuperemo delle principali offerte proposte da WindTre secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’azienda.

WindTre, Internet a casa per navigare sui social

Le proposte di WindTre per navigare in Internet da casa e senza limiti sono:

Super Fibra per clienti mobile. L’offerta è riservata a chi è già cliente mobile di WindTre. Il costo è di 22,99 € al mese, in promozione per sottoscrizioni fino al 13 dicembre, dopo diventa di 25,99 € al mese. Connessione con tecnologia Fibra fino a 1 Gigabit, con modem Wi-Fi 6 incluso e senza costi di attivazione. Sono inclusi 12 mesi di Amazon Prime e giga illimitati ogni mese fino a un massimo di 3 SIM.

Super Fibra. Offerta sottoscrivibile solo on line. Il costo è di 26,99 € al mese, connessione con tecnologia Fibra fino a 1 Gigabit, con modem Wi-Fi 6 incluso, chiamate illimitate e nessun costo di attivazione. Sono inclusi nell'offerte 12 mesi di Amazon Prime e giga illimitati ogni mese fino a un massimo di 3 SIM.

Offerta sottoscrivibile solo on line. Il costo è di 26,99 € al mese, connessione con tecnologia Fibra fino a 1 Gigabit, con modem Wi-Fi 6 incluso, chiamate illimitate e nessun costo di attivazione. Sono inclusi nell’offerte 12 mesi di Amazon Prime e giga illimitati ogni mese fino a un massimo di 3 SIM. Super Fibra Top Wi-Fi. Al costo di 28,99 € al mese, si può navigare illimitatamente con velocità fino a 1 Gigabit con inclusi: attivazione, 12 mesi di Amazon Prime, modem e Wi-Fi Extender per amplificare la copertura in tutta la casa.

Per tutte le offerte è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro, pagabili in un’unica soluzione, oppure con 6,99 euro all’attivazione e i restanti 43 euro che saranno addebitati sono in caso di recesso dal contratto prima di 24 mesi.

WindTre, offerte mobile Internet per navigare sui social

Numerose le offerte di WindTre riservate ai più giovani per navigare sui social:

Young 5G con Easy Pay, 11,99 € al mese. Riservata agli under 30. Include 80 Giga in 5G, illimitati su social, chat, musica, gaming, mappe, e-learning. Minuti e SMS illimitati.

con Easy Pay, 11,99 € al mese. Riservata agli under 30. Include 80 Giga in 5G, illimitati su social, chat, musica, gaming, mappe, e-learning. Minuti e SMS illimitati. Young+ 5G con Easy Pay, 14,99 € al mese. Riservata agli under 30, con 150 Giga in 5G, illimitati su social, chat, musica, gaming, mappe, e-learning. Minuti e SMS illimitati.

con Easy Pay, 14,99 € al mese. Riservata agli under 30, con 150 Giga in 5G, illimitati su social, chat, musica, gaming, mappe, e-learning. Minuti e SMS illimitati. Junior con Easy Pay, 6,99 € al mese. Offerta per gli under 14, con 60 Giga di navigazione, minuti illimitati verso WindTre e 100 minuti verso tutti. Inclusa l’app WindTre Family Protect per navigazione Internet sicuro e blocco dei contenuti inappropriati.

con Easy Pay, 6,99 € al mese. Offerta per gli under 14, con 60 Giga di navigazione, minuti illimitati verso WindTre e 100 minuti verso tutti. Inclusa l’app WindTre Family Protect per navigazione Internet sicuro e blocco dei contenuti inappropriati. Junior+ con Easy Pay, 9,99 € al mese. Riservata agli under 14, include 100 Giga di navigazione, minuti illimitati e l’app WindTre Family Protect.

con Easy Pay, 9,99 € al mese. Riservata agli under 14, include 100 Giga di navigazione, minuti illimitati e l’app WindTre Family Protect. Junior Crew Christmas Edition, 9,99 € al mese. Promozione riservata agli under 18, include 120 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

Per tutte le offerte mobile, è previsto un costo di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Previsto sempre il blocco dei servizi a sovrapprezzo.