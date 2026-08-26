Apple ha ufficialmente annunciato che il suo prossimo evento di lancio si terrà il 9 settembre. Questo appuntamento si preannuncia cruciale, non solo per le attese novità di prodotto, ma anche per un significativo avvicendamento ai vertici aziendali. Con il claim "Surprise and Shine", l'evento promette di essere particolarmente rilevante, in quanto potrebbe segnare il debutto del tanto atteso iPhone pieghevole, un dispositivo che ha il potenziale per ridefinire il mercato degli smartphone.

L'era Ternus: un nuovo capitolo per Apple

L'evento sarà il primo sotto la guida del nuovo CEO, John Ternus, che assumerà ufficialmente l'incarico il 1° settembre, subentrando a Tim Cook.

Questa transizione di leadership segna l'inizio di una nuova era per Apple, e la visione di Ternus potrebbe influenzare profondamente il posizionamento dell'azienda nei prossimi anni, specialmente nel settore dei dispositivi mobili pieghevoli, un comparto destinato a rivoluzionare l'industria.

iPhone: tra aggiornamenti Pro e il debutto del pieghevole

Le indiscrezioni suggeriscono la presentazione degli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Tuttavia, per questi modelli, ci si aspetta aggiornamenti minori piuttosto che una rivoluzione nel design o nelle caratteristiche. La vera grande novità, e l'elemento di maggiore attesa, rimane l'introduzione di un iPhone pieghevole. Questo segnerebbe l'ingresso di Apple in un segmento finora inesplorato, con la capacità di ridefinire il concetto di smartphone sia dal punto di vista tecnologico che estetico.

Ecosistema Apple: Watch, Smart Home e innovazioni software

Oltre agli iPhone, Apple dovrebbe lanciare l'Apple Watch Series 12 e l'Apple Watch Ultra, con potenziali innovazioni nel tracciamento sanitario e nella personalizzazione. Il comparto degli smart home devices potrebbe vedere nuovi ingressi, rafforzando la presenza di Apple in un mercato in crescita. In parallelo, l'azienda è attesa per l'annuncio delle date di rilascio dei nuovi aggiornamenti software, tra cui iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate, destinati a elevare l'esperienza utente su tutte le piattaforme.

L'evento si terrà presso il campus Apple Park di Cupertino, California, alle 10 del mattino (PT). Con una gamma così vasta di novità in arrivo, l'attesa è per una presentazione che potrebbe consolidare l'innovatività di Apple in diversi settori, riaffermando le sue capacità di pioniere nel panorama tecnologico globale.