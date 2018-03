Come sempre, anche questa settimana, sono molte le notizie di stampo ufologico [VIDEO] che appassionano il pubblico. Basti pensare alle immagini di strani coni luminosi che hanno preso a circolare in rete e che hanno invaso le Hawaii e San Pietroburgo durante il corso dell'ultima settimana. Ma nelle ultime ore un'altra notizia è diventata virale. Stiamo parlando delle numerose immagini che sono state caricate su #Google Earth, che secondo molti dimostrerebbero che gli alieni esistono e sono sbarcati sul pianeta Terra. Andiamo a vedere nel dettaglio la notizia e visualizziamo le numerose fotografie.

Google Earth

Proprio nel corso delle scorse settimane è stata trovata un'anomalia inspiegabile su Google Earth.

Infatti sull'immagine del nostro pianeta è stata trovata un'anomalia inspiegabile che gli scienziati e gli appassionati del settore stanno ancora analizzando. Ma le singolarità che vengono ritrovate su Google Earth [VIDEO] sono davvero tante. Basti pensare alla foto che ha fatto pensare che l'antica civiltà di Atlantide fosse stata ritrovata sul fondo dell'Oceano Pacifico. Inoltre, gli aerei e i prototipi che vengono fotografati in prossimità dell'Area 51 non riescono ad essere contati sulla punta delle dita. Ma nelle ultime ore un altro mistero si sta facendo strada; un enigma riguardante una strana increspatura delle nuvole, filmata dalla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale.

Ultima anomalia

Il video che mostra l'anomalia nei cieli è stato caricato online dal canale MrMBB333, con il titolo "Eerie looking ‘claw’ reaching up through the atmosphere".

Nella clip sono contenute le immagini prese da uno live stream della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Qui si noterebbe una strana formazione nuvolosa, che ha fatto pensare a tanti ufologi che fra i nembi si nascondessero degli #UFO. Secondo gli esperti, essi adotterebbero questo metodo di mimetizzazione per studiarci senza farci accorgere della nostra presenza. Il video ha raggiunto le 7.000 visualizzazioni in pochissimo tempo e dai commenti si può leggere quanto l'opinione pubblica sia propensa a credere che si tratti di un fenomeno che implica la presenza degli alieni sul nostro pianeta. Ma circola in rete un'altra notizia, di stampo molto più scientifico, ovvero quella che vede gli esperti del Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence), ipotizzare che gli alieni potrebbero già star provando a comunicare con noi. Non ci resta altro che aspettare altre notizie dal campo della ricerca della vita aliena. #scienza