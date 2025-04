Secondo l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 aprile si prospetta un periodo tranquillo per i Pesci (voto 8), che si dimostreranno aperti e comprensivi con il partner. Per i single della Bilancia, la settimana sarà invece un’altalena di emozioni, tra incontri, separazioni e forse un po’ di confusione. Sul fronte lavorativo, Nettuno chiederà infine ai nativi del Capricorno più impegno, di seguito i dettagli.

La settimana 21-27 aprile dal punto di vista amoroso e lavorativo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana dovrebbe aprirvi inedite prospettive in amore.

Se le vostre relazioni affettive stanno andando per il meglio continuerete a godere di influssi positivi. Qualora ci fossero invece problemi importanti, avrete l'occasione di ripartire da zero o cambiare totalmente direzione. Concreti e pragmatici, otterrete validi risultati anche sul lavoro. Gli studenti raccoglieranno invece i frutti del successo grazie ad un costante impegno. Voto: 9

Toro – È chiaro che ultimamente la vostra vita di coppia non vi appaga più, forse perché avete provato solitudine o incomprensioni. È arrivato il momento di sistemare le cose con maggiore apertura e di compiere i primi passi per rafforzare il vostro legame. Se siete single, Mercurio influenzerà positivamente la sfera affettiva in diversi modi.

Potrebbe portare a incontri importanti o, quantomeno, a esperienze molto piacevoli per chi non ha impegni. Sarà inoltre un periodo propizio per relazioni serie e durature. Se dovete affrontare scelte professionali significative o prendere decisioni che potrebbero segnare il vostro futuro, questa settimana offre una particolare ispirazione.

Non indugiate! Voto: 7

Gemelli – Forti del favore di Giove, vi impegnerete a fondo per coltivare un ambiente sereno e armonioso nella vostra relazione. Vi accorgerete che questa atmosfera positiva è tutt'altro che spiacevole, anzi! E non sarà certo un ostacolo all'intensità dei vostri sentimenti. Se siete single, diverse occasioni interessanti si presenteranno durante la settimana.

Tuttavia, non è garantito che la vostra solitudine termini immediatamente. Il progetto professionale che vi sta più a cuore potrebbe concretizzarsi nel corso della settimana. Non a caso, grazie all'azione congiunta degli astri, sentirete una forte determinazione nel portarlo a termine. In ogni caso, sarete capaci di fare di tutto per raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 8

Cancro – Se siete single, un incontro è possibile e persino probabile questa settimana. Probabilmente non sarà un colpo di fulmine da film, ma una storia profonda e importante, che con ogni probabilità si svilupperà in una lunga avventura insieme. Sarà Nettuno a proteggere la vostra vita di coppia. Potrete trascorrere ore piacevoli con il vostro partner, senza preoccuparvi di ciò che accade nel mondo.

Nel vostro ambiente di lavoro è invece richiesta massima concentrazione. Potreste non essere sempre lucidi e potreste essere tentati di intraprendere iniziative rischiose, di fare scelte inopportune o di frequentare persone poco affidabili. Tutte queste decisioni potrebbero avere conseguenze negative. Siate quindi particolarmente prudenti. Voto: 8

Oroscopo della quarta settimana di aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per preservare l'armonia della vostra relazione, dovete fare più concessioni. Altrimenti non riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Anche se il vostro partner torna a casa tardi o esce spesso, non sospettate ingiustamente. Sarà invece una settimana serena per chi è single.

Vi sentirete molto meglio di quanto non siate stati ultimamente e godrete di una vita sentimentale più appagante. Tutti i lavoratori di questo segno trarranno grande soddisfazione dal proprio impiego. Se possibile, evitate di intraprendere un viaggio di affari in questi giorni. Partireste in condizioni sfavorevoli e avreste poche possibilità di ottenere risultati positivi. Ma la situazione cambierà presto. Voto: 7,5

Vergine – Avrete così tanto da fare per riassestare le vostre finanze, mandare avanti un progetto professionale che vi sta a cuore e altro ancora, che avrete poco tempo da dedicare alla vostra vita affettiva durante questa settimana. Se avete una relazione, la vostra vita sentimentale non sarà particolarmente vivace, non ci saranno grandi slanci di passione, ma nemmeno discussioni.

Se vi piace qualcuno, sarebbe meglio rimandare per un po' i vostri tentativi di approccio: vi eviterete una probabile delusione. Sul fronte lavorativo, affrontate i progetti a lungo termine che sono in sospeso. Concentratevi anche sulle questioni che iniziano a muoversi e che meritano la vostra attenzione. Non ignorate i validi suggerimenti che potreste ricevere in questa settimana. Voto: 7

Bilancia – L'influsso positivo di Giove continuerà a sostenere la vostra vita di coppia, infondendovi il desiderio di evadere dalla quotidianità. Organizzare una cena romantica o una piccola fuga a due sarà un modo splendido per sorprendere il vostro partner e ribadire il vostro amore. Se siete single, aspettatevi una settimana emotivamente movimentata, caratterizzata da possibili separazioni, incontri inaspettati, passioni improvvise, delusioni o rotture repentine.

Molti single potrebbero vivere una situazione sentimentale ingarbugliata e incerta, magari legati a più persone e con difficoltà nello scegliere. Spronati da Marte, in questo periodo sarete particolarmente motivati a concretizzare anche le vostre aspirazioni professionali più grandi, nonostante le avversità e i comportamenti sleali di certi colleghi. Le configurazioni astrali vi saranno d'aiuto nel far riconoscere il vostro valore professionale. Tuttavia, l’oroscopo vi esorta a non prendere le questioni troppo a cuore per salvaguardare la vostra salute e la vostra pace interiore. Voto: 7

Scorpione – Data l'influenza astrale, la maggior parte di voi godrà di una tranquilla vita di coppia, anche se le situazioni finanziarie e lavorative potrebbero momentaneamente avere un peso maggiore rispetto alle relazioni interpersonali.

Sicuramente dovrete concentrarvi per organizzare al meglio le vostre attività. Se siete single, è possibile che la vostra vita affettiva prenda una svolta inedita. I cambiamenti in atto non saranno per forza negativi, a patto che non confondiate questioni di denaro e sentimenti. Particolarmente capaci nel districarvi tra le problematiche pratiche, otterrete ottimi risultati nel vostro ambito professionale. Voto: 7,5

Previsioni sentimentali e lavorative per la settimana 21-27 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grazie a Venere, le coppie vivranno momenti molto intensi e sensuali. Le piccole tensioni abituali si dissolveranno e la vostra vita di coppia sarà serena e armoniosa. Se siete single, l'influsso astrale vi farà fantasticare piacevolmente.

Lasciatevi andare un po' ai sogni per dare brio alla vostra vita; tuttavia, attenzione a un'eccessiva euforia, che potrebbe portarvi a idealizzare qualcuno in modo irrealistico. Ricordate che la realtà non è sempre come una favola. In ambito lavorativo, l'oroscopo raccomanda di procedere con prudenza e di agire in modo metodico. Solo così potrete raggiungere i risultati sperati o creare le condizioni desiderate. Non ci sono alternative. Voto: 7,5

Capricorno – Per molte coppie non ci saranno intoppi. Il vostro partner comprenderà le vostre priorità e vi darà il suo appoggio senza lamentele. Se il vostro partner è poco collaborativo, non vi curerete delle giustificazioni: farete ciò che desiderate senza badare alle conseguenze.

Se siete single, due alleati veglieranno sulla vostra vita sentimentale. Venere vi renderà affascinanti e maliziosi, anche se tenderete a essere un po' troppo timidi e riservati. Marte, dal canto suo, favorirà incontri e passione: preparatevi a un colpo di fulmine. A causa dell'influenza negativa di Nettuno, dovrete impegnarvi il doppio se vorrete rispettare le scadenze di questa settimana. Lasciate da parte il superfluo e concentratevi sull'essenziale. Voto: 7

Acquario – Il vostro legame di coppia sarà intenso, quasi incandescente. Il vostro forte desiderio di libertà e autonomia potrebbe portarvi a reagire in modo acceso anche di fronte al più piccolo tentativo di possessività da parte del vostro partner.

Prestate attenzione a non ferire con le parole. Se siete in cerca d'amore, avrete ottime opportunità di fare nuove conoscenze o di vivere un'esperienza intrigante. In ogni caso, sarete attratti dal fascino di un altro Acquario, la cui curiosità, senso dell'amicizia e indipendenza vi colpiranno. In ambito professionale, vi impegnerete al massimo. Sarete pieni di energia, propositivi e, in aggiunta, potrete beneficiare di un po' di fortuna, cosa che apprezzerete molto. Questo vi consentirà di realizzare progetti ambiziosi nelle migliori circostanze possibili. Voto: 8

Pesci – Coppie, nonostante qualche piccolo intoppo dovuto a fattori esterni, vivrete una settimana decisamente più serena rispetto alle precedenti.

Dimostrerete una grande apertura nel venirvi incontro, mostrando tolleranza e comprensione verso il vostro partner. Se siete single, gli influssi di Venere e Marte vi renderanno irresistibili: il vostro fascino sarà la vostra arma vincente, preparandovi a vivere momenti davvero speciali. In ambito professionale, potreste trovarvi a indugiare un po' troppo, analizzando minuziosamente ogni aspetto prima di prendere anche la decisione più semplice. Questa indecisione potrebbe rallentare i vostri progressi e farvi sfuggire occasioni interessanti. Non esitate a dare una svolta: siate pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. Vedrete, non ve ne pentirete! Voto: 8