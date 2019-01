Annuncio

Annuncio

Per voi amici Gemelli sta andando decisamente bene, però c'è ancora qualcosa che non vi fa stare tranquilli [VIDEO], come una delusione che non avete mai 'digerito' del tutto oppure qualcosa di importante che avreste voluto dire ma è purtroppo rimasto all'interno di voi e non ha avuto la possibilità di emergere, anche se esternamente potrebbe apparire il contrario. State continuando a sorridere ed è un atteggiamento positivo di grande rilevanza.

Amore e affetti

Sempre impulsivi in amore, voi del segno dei Gemelli amate la vita di coppia ma spesso non siete disposti a sopportarla: un dualismo che vi porta sovente a desiderare la condizione opposta alla vostra.

Per voi che siete all'interno di una coppia dimostrerete di essere insofferenti, per voi single sarà un febbraio alla ricerca della metà che vi manca. Probabilmente prima o poi dovrete fare pace con questo atteggiamento e provare a guardare dentro di voi per sapere cosa volete davvero.

Advertisement

Potrebbe essere un lavoro lungo, che potrebbe coinvolgervi per tutto il mese di febbraio e che forse varrà la pena di cominciarlo. La vostra ricerca di equilibrio potrebbe essere compensata con una persona del segno della Vergine, entrambi al momento molto instabili dal punto di vista affettivo.

Lavoro e studio

Il mese di febbraio potrebbe comportare una maggiore stabilità all'interno del posto di lavoro [VIDEO]in cui siete attualmente, oppure un nuovo datore di lavoro abbastanza serio ed adatto alle vostre esigenze. Se avrete pazienza, e ciò dipenderà esclusivamente da voi, entro la primavera ci saranno dei salti di qualità davvero molto redditizi. Lo studio per i ragazzi invece potrebbe risultare alquanto difficile, tanto che potreste essere sul punto di mollare spesso oppure di trovare una via di scampo a quelle pagine troppo difficoltose per voi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma una volta concentrati sarete davvero all'altezza di un esame importante che potrebbe incentivarvi a proseguire su quella linea.

Salute

Farvi un paio di considerazioni sul vostro stato di salute potrebbe risultarvi noioso, ma è bene prendersi cura di sé. Non eccedete troppo nello stress in quanto alla ricerca di un guadagno facile o nello sforzo di voler chiarire le vostre questioni a tutti i costi entro un certo periodo di tempo. Il metodo giusto è prendersi i propri tempi, per poter rilassare sia il corpo che la mente. Ad ogni modo, date la giusta attenzione alla vostra linea.