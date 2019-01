Annuncio

A differenza di un gennaio decisamente sottotono per voi amici del Leone, il mese di febbraio si prospetta un sentiero fatto di amore, di passione e di riavvicinamenti [VIDEO]con qualcuno che amate o a cui tenete particolarmente. Oppure questo mese potrebbe portare con sé un incontro che farà brillare la vostra vita sentimentale. Insomma, invece di farvi essere diffidenti nei confronti di queste emozioni, febbraio ve le presenterà nel modo più bello possibile e ve lo farà godere.

Amore e affetti

Venere vi offrirà molteplici regali d'amore a cui proprio non saprete rinunciare. Proprio ora che avevate deciso di finirla con le romanticherie e la passione una volta per tutte, ora il pianeta dell'amore ve lo farà risplendere in tutto il suo fulgore.

All'interno della coppia sarà molto più facile riavvicinarsi anche dopo una lite decisamente accesa, mentre le amicizie si consolideranno ancora di più grazie alla vostra dedizione. Dal momento che voi single non avete un compagno, potreste vivere un'intensa passione anche con una persona che non conoscete da tempo. Il segno con cui si mostra maggiore affinità è lo Scorpione, perché è in grado di offrire una passione cocente anche nei momenti in cui non riesce a dimostrare il massimo di sé.

Lavoro e studio

Avete lavorato molto nelle ultime settimane, ed ora che la situazione è decisamente più sicura e stabile è arrivato il momento per voi Leone di salire di grado [VIDEO] all'interno del posto di lavoro e di dimostrare che siete imbattibili sia lavorando da soli che in squadra. Potrebbero inoltre esserci molte opportunità per chi è in cerca di lavoro o di un lavoro più redditizio di quello attuale.

I voti degli esami che avete sostenuto finora sono stati più che eccellenti, ma siete determinati ad essere i primi fra i primi, e non è affatto un modo di dire. Riuscirete perfino in materie che solitamente non considerate adatte a voi oppure che detestate.

Salute

Grazie sempre all'influsso di Venere anche la salute trarrà giovamento a febbraio: basti pensare che l'amore è un ottimo toccasana sia per l'attività del corpo che del benessere della mente. Ma uno sforzo eccessivo in ambito lavorativo o negli studi potrebbe compromettere le vostre performance senza che voi possiate prevederlo. Date un occhio di riguardo a ciò che fate per non sforzare troppo l'organismo o comunque per non cadere ammalati proprio in questo periodo propizio.