In questo giovedì di San Valentino 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Luna in Gemelli e Sole in Acquario, mentre Giove in Sagittario e Nettuno fisso nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa.

Ariete nervoso

Ariete: influssi odierni contrastanti potrebbero inasprire l'atteggiamento dei nativi questo giovedì. Le idee risulteranno meno limpide del solito che potrebbe portare ad una gaffe verbale.

Toro: giovedì di impegno e costanza. I progressi nei progetti in essere saranno più visibili di altri giorni e questo accrescerà l'autostima dei nativi.

Gemelli: San Valentino da podio.

Frizzanti e vivaci gli influssi odierni che renderanno i nati del segno proiettati sulle questioni amorose, con risvolti epocali.

Cancro: poca galanteria e qualche gelosia. Giovedì degli innamorati che si prospetta con qualche ombra sul fronte amorosa. Lavoro questo sconosciuto [VIDEO].

Leone investigativo

Leone: giovedì investigativo [VIDEO]. Sia per i nativi single che in coppia si presenta un San Valentino 'investigativo' dove scopriranno casualmente qualcosa di nuovo sul partner e vorranno saperne di più.

Vergine: confusi e felici. In balia delle onde musicali della Consoli i nati del segno si troveranno a far fronte ad un nuovo sentimento. C'è da scommettere che sia un nuovo amore.

Bilancia: stanchezza emotiva. Qualche litigata recente ha minato la serenità di coppia ed oggi probabilmente non avranno voglia di intimità.

Scorpione: umore instabile. Gli influssi di Sole e Luna saranno in contrasto tra loro e con il segno dei nativi. Sino a tarda sera l'umore sarà sotto i tacchi.

Acquario Top

Sagittario: proiettati a crescere professionalmente. Influssi odierni che impronteranno le energie dei nati del segno verso le incombenze lavorative tralasciando le romanticherie chieste dal partner.

Capricorno: determinazione confusionaria. Ostinati verso il proseguimento dei loro progetti brancoleranno nella confusione dettata dalle idee strampalate del momento. Meglio rimandare le faccende lavorative e dedicarsi all'amato bene.

Acquario: il segno migliore del giorno. Giovedì di San Valentino che incorona gli Acquario con influssi nettamente favorevoli per i progetti di coppia. Probabili richieste di matrimonio.

Pesci: nella giornata dedicata all'amore i nativi avvertiranno un lieve disagio perché ancorati a vecchie relazioni non riusciranno a godersi quelle in essere.