Durante la settimana che va dal 20 al 26 maggio si verificherà lo spostamento di Sole e Mercurio dai gradi del Toro - dove stazionano anche Venere e Urano - a quelli dei Gemelli. Marte e il Nodo lunare si troveranno in Cancro, mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e Nettuno in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: famiglia d'origine. In questa settimana, i nativi del segno potrebbero dover rendere conto dei loro recenti comportamenti verso i propri familiari.

Sarà bene che si dimostrino diplomatici perché risultare ostili potrebbe peggiorare ulteriormente i rapporti.

Toro: settimana a metà. Sino a mercoledì gli astri sorrideranno ai nati del segno, donandogli energie a volontà e voglia di fare. Sarà dalla mattinata di giovedì che probabilmente i ritmi si faranno più blandi ma comunque armoniosi.

Gemelli: mondani. Decisi a divertirsi, potrebbero optare per la mondanità sia per uscite scanzonate con gli amici di sempre che per quelle familiari in sagre di paese.

Cancro: dubbiosi. Gli astri poco concilianti potrebbero instillare nelle menti dei nati in Cancro qualche dubbio circa le rispettive relazioni di coppia. Sarà probabilmente frutto della loro immaginazione ma faranno bene a non litigare, specialmente nelle giornate di martedì e mercoledì.

Leone: determinati. La settimana comincerà tra fiacchezza ed apatia, ma dalla mattina del 23, grazie agli astri in Gemelli, i nati in Leone riprenderanno probabilmente vigore e determinazione sia nelle faccende amorose che lavorative.

Vergine: disorientati. Lo spostamento dei pianeti fuori dal loro elemento potrebbe appannare idee ed intenti. Sarà bene optare per un periodo di assoluto relax, specialmente nel nervoso weekend.

Bilancia: focus amicale. Se da un lato le questioni amorose potrebbero risultare contraddittorie, dall'altro i nativi del segno potrebbero invece sentirsi a proprio agio passando del tempo tra vecchi e nuovi amici.

Scorpione: pungenti. La peculiarità primaria dei nati in Scorpione, ovvero la puntigliosità, in questi sette giorni potrebbe essere dirompente. Sarebbe meglio limitare le dichiarazioni taglienti per evitare inutili discussioni.

Sagittario: contrasti lavorativi. La settimana potrebbe non essere una "passeggiata", in quanto le dissonanze planetarie saranno molteplici. Il solo sostegno di Giove nel segno potrebbe non bastare per evitare contrasti in ambito lavorativo.

Capricorno: stacanovista. Sebbene le posizioni astrologiche non risultino granché soddisfacenti, specialmente nella seconda parte della settimana, i nativi del segno si metteranno, con tutta probabilità, ugualmente a lavorare alacremente per far avanzare i progetti in essere.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi, avendo grande spazio di manovra, potranno godere di un bottino creativo di tutto rispetto che potrebbe donargli copiose soddisfazioni morali ed economiche. Weekend fortunato.

Pesci: nervosi. Gli astri poco concilianti per l'intero periodo potrebbero provocare nei nati in Pesci un certo nervosismo che farebbero bene a sfogare praticando attività fisica o svagando la mente con i loro hobby preferiti.