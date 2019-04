Le previsioni astrali dedicate ai cuori solitari di mercoledì sono ancora più ricche di opportunità, poiché affiancano all'Oroscopo dell'amore single una frase sulle possibilità amorose.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'eccessiva vostra gelosia potrebbe compromettere alcune storie che stanno per prendere il volo, quindi moderate queste sensazioni prima di andare incontro all'amore. Un pensiero per voi: "Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita".

Toro: non vi accontenterete di vivere con superficialità gli affetti, anzi la vostra apertura mentale vi indicherà nuovi orizzonti amorosi, tutti da scoprire con spirito innovatore. Una frase per voi: "L'uomo di per sé non è nulla. E' solo una possibilità infinita ma è il responsabile infinito di questa possibilità".

Gemelli: molto inclini ai flirt, cercherete un partner che vi coinvolga anche dal punto di vista intellettuale. Un pensiero per voi: "C'è per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere".

Cancro: sarete molto ricettivi alle vibrazioni del mondo esterno e cercherete di "stanare" l'amore dal suo nascondiglio, perché spinti da voglia di tenerezze. Un aforisma per voi: "Non esiste momento più bello, all'inizio di una storia, di quando intrecci le dita in quelle dell'altra persona e lei te le stringe. Ti stai affacciando su un mare di possibilità". (Massimo Gramellini)

Leone: pieni di attenzione alla vostra immagine e a curare il fisico, vi metterete in gioco con entusiasmo, amando e ricevendo amore con intensità.

Ecco la frase: "La nascita è l'improvvisa apertura di una finestra, attraverso la quale ci si affaccia su una prospettiva stupenda. Che cosa è successo? Un miracolo". (William Macneile Dixon)

Vergine: molto insoddisfatti in amore, sentirete forte il peso dell'aspetto sfavorevole di Venere e anche Marte elargisce energia difficile da indirizzare al meglio. Attendete tempi migliori per dedicarvi a nuovi amori. Un aforisma: "Le nostre menti sono finite e nonostante queste condizioni di infinitezza, siamo circondati da possibilità che sono infinite. Lo scopo della vita è cogliere il più possibile da questa infinità".

(Alfred North Whitehead)

I cuori solitari e le previsioni astrali di mercoledì

Bilancia: la difficoltà ad esprimere i vostri bisogni e i desideri innesca un meccanismo frustrante che nuoce all'amore. Apritevi con fiducia alle nuove storie, accantonando queste sensazioni negative. Un pensiero per voi: "Tante possibilità, tante deviazioni, tante scelte, tanti errori". (Sarah Jessica Parker)

Scorpione: il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore è un po' tiepido e preferite dedicarvi a un lavoro molto impegnativo.

Bene, rimandate a tempi migliori, soprattutto a metà maggio, quando i transiti saranno molto favorevoli per voi Scorpione. Ecco una frase: "Nella vita solo se si è pronti a considerare possibile l'impossibile, si è in grado di scoprire qualcosa di nuovo". (Goethe)

Sagittario: questo potrebbe essere il periodo giusto per incontrare nuove persone e chissà che tra queste conoscenze non vi sia una che vi faccia battere di nuovo il cuore. Un aforisma: "Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare". (Paulo Coelho)

Capricorno: la vostra negatività nei confronti dell'amore è come un serpente che si morde la coda: riuscirete mai a raggiungere la felicità amorosa? Ecco la frase: "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile". (San Francesco)

Acquario: sono in vista grandi cambiamenti per voi amici dell'Acquario e saranno significativi per l'amore. Siate intraprendenti e mettete in pratica i vostri sogni. Un aforisma: "Ogni tanto dai una possibilità all'impossibile, altrimenti non lamentarti se poi resta male". (CannovaV, Twitter)

Pesci: anche se Venere ha abbandonato il vostro cielo, non è detto che non sia un periodo buono per l'amore. I cambiamenti arriveranno, avverandosi in modo graduale. Ecco il pensiero: "L'impossibilità è soltanto un insieme di più grandi possibilità non ancora realizzate. Essa cela uno stato più avanzato ed un viaggio non ancora compiuto". (Sri Aurobindo)