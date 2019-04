Nuovo appuntamento con l’Oroscopo dall'1 al 7 maggio 2019. Volete sapere che cosa avranno in serbo per voi i primi giorni di maggio? Non resta che leggere le previsioni degli astri sui dodici segni dello dello zodiaco per approfondire.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – Per molti di voi è un periodo di novità e nuovi progetti che possono potenziare i vostri affari, quindi sarebbe opportuno assecondare alcuni capi o colleghi senza fare polemiche. È il momento di ripartire anche in campo sentimentale.

Alcuni di voi potrebbero pensare di allargare la famiglia. Per i single potrebbe esserci un ritorno di fiamma. In breve, in questo periodo l’amore torna protagonista.

Toro – Bellissima settimana sia nel campo professionale che in quello sentimentale. Dovete fare molta chiarezza negli obiettivi che vi siete previsti. Le idee cominciano a decollare, infatti, molti di voi allargano il giro di affari o migliorano la propria attività. In amore, la vostra storia sta procedendo bene e sentite che è il momento giusto per ufficializzare il rapporto.

Gemelli – È il momento di non guardare più al passato. Concentratevi al futuro perché ci sono grosse novità sia nel campo creativo e sia nei progetti. Molti dei vostri progetti potrebbero decollare, dovete solo avere più coraggio e autostima. Periodo fortunato anche per un nuovo lavoro o magari ad un trasferimento di sede. Anche in amore si può parlare di un riavvicinamento, magari riprendere alcuni progetti con il partner. In questo mese tutto si chiarirà. Bisogna solo metterci un po' di volontà, magari alcune crisi di coppia provengono da questioni finanziarie.

Cancro – Periodo post-festivo dove si sente un po' di stanchezza e non riuscite a concentrarvi. Oltre a questo c’è anche un’incertezza economica dovuta ad alcune spese. Non fatevi prendere dall'ansia e procedete con cautela. In amore si può recuperare da metà maggio, sempre se c’è la collaborazione di entrambi i partner.

Leone – In questo periodo dovete portare avanti tutte le iniziative con molta determinazione. Avrete un periodo di crescita ma dovete pianificare bene ogni investimento. Dovete creare i presupposti per chiudere un progetto rimandato già da molto tempo.

I single devono essere meno selettivi, frequentare nuove amicizie e stare in mezzo alla gente. Periodo buono anche per le coppie che magari risparmiano per mettere su casa o magari convivere con il partner.

Vergine – Nel mese di maggio avrete da recuperare molto in campo professionale. Negli ultimi mesi avete dovuto lavorare molto per prendere il minimo. Questo è il periodo che richiede molto impegno e preparazione, magari avrete un nuovo ruolo o delle mansioni diverse o magari cambiare città per probabili trasferimenti.

State uscendo da un limite di sopportazione anche in amore, ma la maggior parte delle volte il malcontento dipende da voi, dovete solo trovare delle soluzioni.

Le previsioni degli astri da Bilancia a Pesci

Bilancia – Non è un periodo semplice per voi. Molte volte avete paura di affrontare nuovi lavori anche perché vi sentite spinti contro la vostra volontà. Si consiglia di staccare un po' la spina. Prendetevi un periodo di riposo, anche se state cercando di raggiungere una stabilità economica. Nel weekend potreste chiedere un aumento. In amore dovete essere più tolleranti, cercate di riavvicinarvi e lasciate tutti i rancori al passato.

Scorpione – Se avete voglia di un cambiamento è il momento di metterlo in pratica, dovete essere decisi se volete raggiungere un obiettivo. Dovete pretendere dai superiori quel che vi spetta perché è il momento di trovare valide soluzioni. In amore, tra le coppie nate di recente molti di voi hanno ricominciato a sorridere. Nei vecchi rapporti qualcuno di voi ha già chiesto una pausa di riflessione. Si consiglia di fare chiarezza e contare fino a 10 prima di parlare.

Sagittario – Chi di voi nei mesi scorsi ha seminato, in questi giorni sarete pronti a raccogliere i frutti. Sarete assegnati a un ruolo più importante. Insomma, il futuro appare più roseo e inizia a vedere i vostri progetti spiccare il volo. Lasciatevi alle spalle le negatività in campo sentimentale. Le coppie riprenderanno quota e la situazione finanziaria sarà in netto miglioramento e vi darà la possibilità di estinguere alcuni conti del passato.

Capricorno – Alcune situazioni nelle prossime settimane potrebbero prendere una via diversa. Molte situazioni professionali potrebbero rimettervi in gioco. Si riapre un nuovo futuro che vi permetterà di tirare un sospiro e magari rilanciare la vostra carriera con compensi più alti e ruoli più importanti. In amore, qualcuno sta pensando a organizzare un evento importante come un matrimonio o a una convivenza. Analizzate bene prima di fare un passo del genere.

Acquario – In questo periodo molte novità sono alla ribalta. Dovete decidere su cosa fare e da che parte stare. Dovete prendere in mano le redini e inviare i vostri affari nella direzione giusta e desiderata. In amore siete indecisi, non sapete cosa state cercando e quindi vivete alla giornata. Si consiglia di recuperare energia con molto riposo e fare ciò che vi fa stare bene, eliminando tutte le cose superflue.

Pesci – Già da qualche tempo avete avuto occasioni di rilancio in campo professionale, dovete solo mantenere gli impegni presi con i referenti. Potete tranquillamente avanzare richieste su progetti o questioni di lavoro. I liberi professionisti potranno allargare i propri contatti con clienti o fornitori. In amore è il momento giusto per fare nuove conoscenze e nuove amicizie. Fate attenzione a non confondere il lavoro con l’amore, rischiate di sentirvi incastrati. Si consiglia un po' di prudenza.