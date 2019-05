Mercoledì 1° maggio il Sole ed Urano si troveranno in Toro mentre Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Giove sarà in Sagittario e la Luna assieme a Venere e Mercurio stazioneranno in Ariete. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Marte sarà nei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali.

Divergenze lavorative per il Cancro

Ariete: conflitti amorosi. La Luna nel loro segno andrà a scontrarsi con i restanti pianeti poco concilianti rendendo probabilmente i nativi parecchio nervosi.

Pubblicità

L'ambito più bersagliato sarà quello amoroso.

Toro: cocciuti. Astri favorevoli renderanno i nati Toro più determinati che mai, specialmente i lavoratori che operano alle dipendenze altrui. Amore in secondo piano.

Gemelli: famiglia originaria. Sia l'amore che il lavoro potrebbe destare più di un'insidia mentre le maggiori soddisfazioni i nati Gemelli le riceveranno dalla famiglia originaria.

Cancro: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo potrebbe risultare elettrizzante ed i rapporti coi colleghi potrebbero subire una battuta d'arresto o qualche discussione.

Leone spumeggiante

Leone: esuberanti. Astri sfacciatamente favorevoli questo mercoledì per i nati del segno che porteranno il buonumore in ogni ambiente che visiteranno. Serata romantica.

Vergine: confusi. Nel cielo si evince un netto contrasto Terra-Fuoco che, con tutta probabilità, tenderà ad appannare idee ed intenti dei nati Vergine, specialmente nelle questioni pratiche.

Bilancia: spossati. Posizioni planetarie che doneranno uno scarno bottino energetico ai nati Bilancia rendendoli, probabilmente, fiacchi ed orientati verso l'apatia.

Pubblicità

Raccomandabile un giorno di ferie, ove possibile.

Scorpione: umore basso. Pianeti poco concilianti questo mercoledì per i nativi che potrebbero avvertire un calo umorale con conseguente poca voglia di comunicare, principalmente nell'ambito domestico.

Acquario eclettico

Sagittario: giorno a metà. Sino al tardo pomeriggio i nati Sagittario si orienteranno, con tutta probabilità, verso le questioni pratiche e lavorative. Dalla sera la musica cambierà e diverranno romantici, dedicando doverose attenzioni verso l'amato bene.

Capricorno: testardi. Sebbene gli Astri si dimostreranno decisamente favorevoli verso i nativi c'è da scommettere che a loro non basterà e si metteranno a lavorare alacremente per far avanzare più velocemente i progetti in essere.

Acquario: eclettici. La versatilità di questo mercoledì sarà l'impronta che daranno i nativi a questo giorno. Nuove idee da mettere in atto e creatività a mille specialmente per i lavoratoti autonomi.

Pesci: apatici. Poca voglia di fare e di parlare quella che, probabilmente, avranno oggi i nati del segno.

Pubblicità

Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax per ricaricare le batterie.