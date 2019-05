L'Oroscopo del giorno giovedì 2 maggio è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Ariete, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente rischio. Diciamo subito che ad essere trattati approfonditamente, come di consueto, sono gli ultimi sei segni della corona zodiacale. Quindi a tenere banco nelle nostre amate/odiate predizioni i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Partiamo con il mettere in evidenza prima i segni più fortunati e poi gli ultimi della predetta sestina. Questo giovedì di metà settimana a gongolare saranno Sagittario, Scorpione e Acquario, valutati il primo al "top del giorno" mentre i restanti due con cinque ottime stelline. Con altri toni si presenterà il periodo, secondo le previsioni di giovedì 2 maggio, per gli amici appartenenti alla Bilancia e al Capricorno: curiosi di scoprire maggiori dettagli? Bene, nel proseguo troverete il responso relativo alla scaletta con le stelle quotidiane e subito dopo l'analisi sui singoli segni.

Classifica stelline 2 maggio 2019

Un nuovo giovedì sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il quarto giorno dell'attuale settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline impostata sul 2 maggio 2019. A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Sagittario, che come anticipato in apertura sono da considerare in prima posizione tra i sei segni sotto analisi. A seguire a ruota tutti gli altri ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

Analizziamo insieme la scala dei valori completa:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Bilancia;

★★: Capricorno.

Oroscopo giovedì 2 maggio, la giornata

Bilancia - La giornata del 2 maggio sarà quasi certamente "sottotono" per moltissimi di voi Bilancia. In amore cercate di non litigare con la vostra metà, piuttosto trovate invece un punto di incontro su cui far convergere interessi comuni. Il periodo in realtà non sarà dei migliori, ma con la vostra forza di volontà riuscirete ugualmente a superare il tutto, ovviamente insieme alla persona del cuore.

Single, avete mai fatto caso che è la vostra vena polemica a fomentare la nascita di scontri e discussioni? Visto il periodo sarà la giornata ideale per concedervi una pausa da tutto e tutti, concentrandovi solo su voi stessi. In questo caso le previsioni del giorno spingono affinché esaminiate meglio alcuni vostri comportamenti recenti giusto per prendere coscienza su dove e in che cosa avete sbagliato: questo vi renderà delle persone migliori. Nel lavoro non dovete ingigantire eventuali problematiche, anche se vi sembrerà di non riuscire a trovare degli sbocchi che vi possano fare uscire da una situazione difficile.

Per adesso rassegnatevi e fate solamente il vostro dovere.

Scorpione - In arrivo uno splendido giovedì per voi Scorpione, certamente ben disposto a dare un tocco di positività a questa parte della settimana. In amore in questi giorni molti di voi stanno vivendo una fase di grande energia e sicuramente avrete un atteggiamento molto positivo nei confronti della vita affettiva. Anche per chi è in coppia le cose andranno meglio e in molti vi sentirete più rilassati e tranquilli. Single, seguite con fermezza i vostri obiettivi, che per strani che possano sembrare soprattutto agli altri, alla fine vi ripagheranno con generose soddisfazioni. Con l'aiuto delle stelle certamente riuscirete a dimostrare al mondo di aver avuto ragione su determinate scelte! Nel lavoro infine, periodo interessante: avrete nuove prospettive davanti e di certo non vi arrenderete. Buone nuove in arrivo anche nel settore privato: a volte vi lasciate scoraggiare senza motivo, invece da ora qualcosa si muoverà in direzione di orizzonti ben diversi.

Sagittario "top del giorno" - In preventivo un giovedì 2 maggio valutato dall'Astrologia come davvero fantastico. In generale, la giornata di metà settimana sotto analisi sarà favolosa soprattutto per le questioni d'amore: se in coppia c’è maretta, parlarne sarà la cosa migliore da fare, cercando altresì di tamponare subito il problema. Guardandosi dentro senza remore e in sincerità, di certo non troverete nulla che non si possa chiarire. Il cuore e la mente andranno perfettamente d’accordo e finalmente vivrete una serata romantica insieme al partner. Single, grazie alla posizione della Luna, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore e ritroverete pertanto la vostra gioiosa voglia di vivere e soprattutto una grande forza d'animo. Siete pronti a reagire afferrando la vostra vita solitaria con grinta e convinzione? Nel lavoro durante lo scorrere di questa incredibile giornata, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

Capricorno - Giornata valutata pessima nelle predizioni di giovedì, in qualche caso potrebbe essere anche abbastanza triste. In amore sarete suscettibili e poco inclini a buon dialogo: prendete tempo per riflettere ma non trascurate troppo il partner. La malinconia potrebbe prendere il sopravvento e farvi sentire spossati: evitate quindi chiunque sia in grado di rendervi nervosi, ok? Single, per trascorrere in pace questo giorno dovreste ammorbidire un po' di più il vostro approccio nei confronti delle persone, in primis verso quelle che hanno opinioni differenti dalle vostre. Le ostilità non faranno bene a nessuno, né a voi né a coloro che vi circondano. Nel lavoro abbiate pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cercate quindi di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità organizzative e attendete tempi migliori.

Acquario - Una giornata in linea generale splendida, a tratti decisamente perfetta e anche un pizzico fortunata. In campo sentimentale vi sveglierete con le idee chiare e con obbiettivi ben precisi in mente. I vostri astri vi renderanno determinati, ma soprattutto sicuri di voi stessi e di ciò che andrete a fare. Sarete carichi e pronti ad affrontare di petto le questioni che vi stanno più a cuore con l'intento di risanare quelle che ultimamente hanno subito cambiamenti poco piacevoli. Single, state sereni, le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere eventuali paure, soprattutto in amore. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni ad una persona appena conosciuta, grazie all'aiuto di una generosa Venere ampiamente dalla vostra parte. Nel lavoro invece, alcuni movimenti astrali indicano che in questo giorno sarete abili a bilanciare la vostra capacità critica con l'impulsività che caratterizza la vostra indole. Saprete quindi esporre adeguatamente le vostre argomentazioni, persuadendo anche coloro che sono costantemente contro di voi.

Pesci - Questa particolare giornata cadente a metà/fine settimana, per moltissimi nativi in Pesci partirà e chiuderà i battenti sicuramente più che bene. Secondo l'oroscopo del giorno 2 maggio, riguardo l'amore, potrete facilmente capire eventuali scontentezze e motivazioni del vostro partner. Questa nuova visione del rapporto vi farà finalmente rendere conto che avevate ragione ad insistere su certe prese di posizione. Se single invece, sarà questo un giorno diverso per voi, diciamo pure molto speciale: entrerete in contatto con il vostro spirito più profondo riuscendo finalmente a perdonare voi stessi su alcune azioni del passato per le quali provate ancora dei grandi sensi di colpa. In questo caso, datevi una linea da seguire: non "campicchiate" sempre alla giornata senza essere convinti su "dove", su "quando" e soprattutto "con chi". Nel lavoro porterete a termine un compito che vi sarà assegnato, dopodiché rilassatevi completamente, ok? Vi sentirete molto bene e sarete pieni di energie, ma attenzione a non sprecarle tutte inutilmente.