Nella giornata di lunedì 6 maggio ci sarà ancora qualche perplessità in amore per l'Ariete, la Bilancia e il Cancro, ma saranno comunque indaffarati sul posto di lavoro al pari dei Pesci, del Toro e dei Gemelli. Venere sarà il pianeta del Capricorno questa settimana. Il Leone in particolare dovrà prestare la massima attenzione ad una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il livello lavorativo.

L'oroscopo di lunedì 6 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la tensione all'interno della coppia potrebbe esplodere.

Le cause sarebbero da ricercare in una immotivata gelosia, ma c'è dell'altro oltre la punta dell'iceberg. Dovete fare un lavoro di autocritica.

Toro: il lunedì è dedicato ad un progetto lavorativo che avevate abbandonato, ma che sembra adatto alle vostre attuali esigenze. Metteteci tutta la vostra volontà e le vostre energie per farlo fruttare al meglio.

Gemelli: per adesso, lavorare come vuole il capo senza iniziative personali è la cosa migliore. Piccolo rialzo in amore, ma non forzatevi troppo per sembrare spontaneo e procedete a piccoli passi.

Cancro: il calo di concentrazione vi costerà caro. Non date credito ad un amore che non si dimostra tale, finireste soltanto per rovinarvi la vita. Meglio concentrarsi su quei pochi ma buoni con cui siete in contatto da tanto tempo.

Leone: non date ascolto a quel collega che vorrebbe rovinarvi la carriera. State attraversando un momento critico sul posto di lavoro che non è così grave, ma una disattenzione potrebbe innescare una reazione negativa.

Vergine: ricercate una serata con qualcuno che vi sappia ascoltare senza interrompervi. Questo lunedì siete piuttosto tesi, e un nonnulla potrebbe farvi scattare come una molla. Meglio cercare la tranquillità.

L'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non avete intenzione di voltare pagina, anche se apparentemente sembrerebbe il contrario. Avete bisogno di lavorare molto di più su questo aspetto, ma vi conviene farlo senza nessun consiglio esterno.

Scorpione: guai a quel tipo, forse familiare, che vorrebbe soltanto infastidirvi per divertimento. Al momento non siete disposti ad accettare scherzi di alcun tipo, anche se fatti in buona fede.

Sagittario: un lavoro minuzioso non sarà fortunato questo lunedì, quindi sarebbe meglio fare ciò che dovete senza sbatterci la testa.

Meglio l'amore, con un partner che vi potrebbe far trovare una sorpresa.

Capricorno: fra i favoriti della settimana, avrete delle prospettive che vi faranno fare dei passi avanti di rilevante importanza in amore. Pensateci su senza fare cose affrettate, così sapete bene a cosa andate incontro.

Acquario: non avete grande capacità di relazione, soprattutto in mattinata quando avete solitamente la 'luna storta'. Siete però in vena di organizzarvi per fare qualcosa di diverso che vi scalderà la serata.

Pesci: lunedì avviate un programma lavorativo davvero invidiabile, che non ha bisogno di spiegazioni, perché si dimostra già da sé. Ottimo il rapporto con i colleghi, che appare decisamente più sereno.