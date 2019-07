Nel weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio troviamo Nettuno e la Luna transitare nel segno dei Pesci, mentre Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone. Saturno e Plutone permarranno nei gradi del Capricorno, così come Giove sarà nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Venere, il Sole ed il Nodo Lunare saranno infine in Cancro.

Cancro passionale

Ariete: il focus del fine settimana per i nati del segno potrebbe essere orientato verso le questioni familiari. Sarà bene che i nativi si comportino diplomaticamente per evitare qualsiasi discussione in merito ai loro ultimi comportamenti.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, in primis da Marte e Sole contrari, risulterà probabilmente scarno e i nati Toro, di conseguenza, accuseranno parecchia stanchezza rispetto al solito.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno in questo weekend. Il loro sorriso metterà di buon umore le persone con cui avranno a che fare e la loro briosità inebrierà ogni ambiente.

Cancro: passionali. Sabato e domenica di galanterie e focosità sono quelli passeranno i nati Cancro assieme ai loro partner. Figli da seguire con attenzione domenica pomeriggio.

Amore 'top' per Leone

Leone: amore 'top'.

Un'interessante conoscenza potrebbe far capolino nella vita dei nativi nella giornata di sabato. Approfondirla sarà un'ottima idea visto che Venere nel segno che li precede fa il tifo per loro.

Vergine: distratti. Le copiose dissonanze planetarie, capitanate dal retrogrado Mercurio, potrebbero appannare intenti e idee dei nati del segno, specialmente nello svolgimento delle incombenze lavorative.

Bilancia: stressati. Le molte urgenze da ultimare negli ultimi due giorni della settimana renderanno, con tutta probabilità, nervosi ed oltremodo stressati i nati del segno. Relax meritato nella serata di domenica.

Scorpione: perplessi. Il comportamento di un loro caro potrebbe risultare ambiguo ai loro occhi. Le perplessità dureranno probabilmente poco perché già nella tarda notte di sabato capiranno di aver equivocato parole e comportamenti.

Flirt per Pesci

Sagittario: sostegno amicale. Un amico potrebbe aver bisogno dell'aiuto dei nativi questo weekend e lo chiederà probabilmente in maniera esplicita. Il loro supporto morale risulterà fondamentale.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati del segno che, con ogni probabilità, proseguiranno nei loro obiettivi incuranti degli ostacoli presenti o dell'infattibilità di alcune questioni.

Acquario: relax. Fine settimana nel quale i nati Acquario vorranno staccare la spina e dedicarsi al relax più assoluto. Ritempreranno il loro benessere psico-fisico per essere poi carichi per la prossima settimana.

Pesci: flirt. Durante sabato e domenica i nati Pesci potranno contare sulla congiunzione Venere-Nettuno che donerà loro incontri affettivi di spessore che potrebbero sfociare in appassionati flirt.