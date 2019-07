L'Oroscopo di venerdì dedicato ai sentimenti e alle opportunità lavorative interpreta i transiti planetari in modo analitico e approfondito. Analizzando le effemeridi del giorno, ritroveremo una Luna in casa astrologica undicesima, il cielo dell'Acquario dedicato alle amicizie. I rapporti diventano più empatici con l'astro d'argento che emana bagliori scintillanti, stringendo legami amichevoli e sentimentali molto profondi. Nelle previsioni astrali anche i contatti lavorativi diventano più collaborativi.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: più originali e intraprendenti per via di un influsso lunare favorevole, chi sta a stretto contatto con voi se ne accorgerà e i riconoscimenti positivi non tarderanno ad arrivare, sia in amore che sul lavoro.

Toro: una Luna in quadratura vi rende tesi e nervosi. Urano incrocia le sue energie con l'astro d'argento e uno spirito di ribellione vi fa affrontare la vita senza seguire i consigli altrui, a modo vostro.

In ambito lavorativo, dovrete accollarvi delle responsabilità, anche se non vi garbano.

Gemelli: puntate tutto sul transito favorevole di una Luna amichevole, che seppur indebolita da un Marte in opposizione, riesce a rendervi più romantici in campo sentimentale, pronti a vivere ogni attimo in modo molto profondo. In campo professionale, cercate di contenere un eccessivo nervosismo.

Cancro: siete alla ricerca di uno sviluppo interiore che alcuni attriti familiari non vi consentono di attuare.

I vostri desideri non sono in linea con una situazione attuale che vi richiede di scendere costantemente a compromessi con gli altri. Ciò vi provoca stress, quindi cercate di uscire da questo circolo vizioso.

Leone: non è il momento adatto per prendere delle decisioni in ambito lavorativo, confusi e privi di concentrazione come siete. Eviterete anche di frequentare amici e partenti, poiché anche una parola mal pronunciata potrebbe infastidirvi notevolmente.

Vergine: in ambito amoroso vi chiederete quale via d'uscita intraprendere per superare alcune delusioni continue. Diffidate dei consigli degli amici e anche in ambito lavorativo attenzione ad alcune promesse dichiarate da colleghi che esigeranno dei favori in cambio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Venere in quadratura non garantisce al meglio per l'amore e i rapporti amorosi diventano tesi, complicati anche a causa di alcuni attriti provocati dai figli.

Migliora la situazione sul lavoro, dove potrete contare su una collaborazione armonica con i colleghi, anche se vorreste esprimere maggiormente la vostra creatività.

Scorpione: un'affollamento di pensieri riempie la vostra mente e alcuni transiti planetari rendono il vostro amore troppo cerebrale, raffreddando i sentimenti di coppia. Cercate di aprirvi al partner con maggiore fiducia poiché un atteggiamento sereno beneficerà anche il vostro campo professionale.

Sagittario: per approfondire al meglio gli effetti benefici di una Luna in sestile con Giove, dovrete mettervi in contatto con le vostre sensazioni e aprirvi a rapporti più sinceri con gli altri. Solo in questo modo potrete ricavarne delle esperienze profonde, utili per progredire in campo professionale e in amore.

Capricorno: Venere in opposizione rende i vostri rapporti amorosi tristi e anche Saturno, incrociando le sue energie severe con l'astro venusiano, non vi fa apprezzare ciò che avete, provocandovi insoddisfazione. In campo lavorativo, attenzione ad alcune speculazioni che potrebbero essere disastrose.

Acquario: una nuova curiosità intellettuale vi viene assicurata da una Luna nel segno che approfondisce anche le amicizie in modo molto originale ed empatico. Una spiccata intuizione vi sarà utile per avviare alcuni progetti lavorativi fruttuosi.

Pesci: alcune amicizie, soprattutto con figure femminili, vi procureranno meravigliosi attimi di serenità. Una nuova apertura mentale vi lambisce e vi procura vantaggi favorevoli, sia in amore che in ambito lavorativo, ma dovrete perseverare lungo il cammino intrapreso.