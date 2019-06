Nel mese di luglio 2019 troviamo Mercurio viaggiare dai gradi del Leone a quelli del Cancro, dove si trova il Nodo Lunare, nel frattempo Marte ed il Sole passeranno dal Cancro al segno del Leone. Plutone e Saturno resteranno in Capricorno come Nettuno nei Pesci e Giove nel Sagittario. Urano stabile in Toro mentre Venere passerà dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Sul podio

1° posto Capricorno: trionfanti.

Lavorativamente parlando, i nati del segno potrebbero vivere un mese all'insegna delle energie e dello stacanovismo dove non mancheranno le soddisfazioni. In amore saranno possibili cambi di domicilio a seguito di proposte di convivenza.

2° posto Leone: sfavillanti. La triade Marte-Sole-Venere in trigono a Giove renderanno luglio sfavillante per i nativi sia in ambito lavorativo, dove tenacia e determinazione la faranno da padrone, sia nelle faccende di cuore, dove un viaggio romantico potrebbe riaccendere la passionalità in coppia.

3° posto Gemelli: miglioramenti economici. Luglio in cui la situazione economica dei nati Gemelli potrebbe essere in risalita, dopo mesi di spese ingenti. Passionalità in coppia, anche se Venere lascia il loro domicilio, seppur condita da qualche litigata.

I mezzani

4° posto Toro: new-entry. Un flirt estivo potrebbe far decidere i nativi di troncare la relazione amorosa in essere, pur non essendo nel loro stile abituale. Le faccende lavorative risulteranno favorevoli specialmente per i lavoratori autonomi che non siano affiancati da un socio.

5° posto Bilancia: amorevoli. Le questioni amorose andranno, con tutta probabilità, a gonfie vele per i nati del segno che doneranno le doverose attenzioni al partner riscoprendosi affettuosi. Meno concilianti le previsioni lavorative dove l'ostilità di Saturno potrebbe farsi imponente.

6° posto Cancro: polivalenti. Tante le proposte lavorative che i nati Cancro potrebbero ricevere in questo caldo mese estivo, anche se per poterle sfruttare tutte bisognerà aprirsi a variegate realtà lavorative.

Atteggiamenti ambigui del partner potrebbero portare a qualche discussione chiarificatrice.

7° posto Ariete: non cedere ai colpi bassi. Luglio sarà, c'è da scommetterci, un mese con cui i nativi avranno a che fare con un ambiente lavorativo ostico e nervoso dove, per evitare inutili contrasti, dovranno lavorare a testa bassa senza far caso alle provocazioni. In amore il nervosismo, in gran parte derivante dal lavoro, potrà trovare sfogo in discussioni accese con l'amato bene.

8° posto Acquario: segreti svelati. Lo stress lavorativo potrebbe far optare i nati Acquario per dedicarsi totalmente alla passione amorosa mettendo su più relazioni contemporaneamente. Il grande rischio sarà di venire scoperti e rimanere a bocca asciutta.

9° posto Sagittario: in aria di rivoluzione. I nati del segno a luglio potrebbero avere i paraocchi e non rendersi conto delle realtà amorose che stanno vivendo. Nel lavoro, il prosciutto dagli occhi potrebbero toglierselo e rivoluzionare l'ambiente lavorativo, se a capo di una società o azienda, cambiando regole e staff.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: storie passeggere. Il mese sarà probabilmente vissuto dai nati del segno scanzonatamente nelle faccende di cuore, difatti sebbene l'anima gemella sarà molto difficile incontrarla, potranno consolarsi con svariati flirt estivi. Distrazioni in ambito lavorativo potrebbero fargli commettere errori, più o meno gravi.

11° posto Scorpione: fermi un giro. Le faccende lavorative subiranno probabilmente una imponente battuta d'arresto ed i nati Scorpione farebbero bene a dosare ogni acquisto, anche se minimo. In amore, la relazione sarà messa sotto revisione e, nei casi più gravi, interrotta inaspettatamente.

12° posto Vergine: nodi al pettine. Luglio è il mese dei nodi che verranno al pettine nelle questioni lavorative. Errori e manchevolezze dell'ultimo periodo potrebbero essere sottolineati da un superiore. Alcuni nativi penseranno di cambiare lavoro. Rischio di cotte illusorie in amore.