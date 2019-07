Durante la settimana dal 15 al 21 luglio 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove transita anche Nettuno. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Urano nel segno del Toro ed anche Giove che stazionerà in Sagittario. Marte sarà in Leone mentre il Sole, Venere ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro.

Attriti amorosi per l'Ariete

Ariete: amore 'flop'.

Tante le dissonanze planetarie in onda durante questi sette giorni per i nativi che potrebbero innervosirli durante le conversazioni con l'amato bene. Lavoro in stand-by.

Toro: svogliati. I nati del segno avranno, c'è da scommetterci, poca voglia di mettersi di buona lena a lavorare. Sarà bene, ove possibile, che si prendano un giorno di ferie per dedicarsi totalmente al loro benessere.

Gemelli: turbati.

Il partner potrebbe assumere qualche atteggiamento ambiguo che renderà perplessi i nati Gemelli. Da venerdì le idee si faranno più limpide ed i loro turbamenti probabilmente svaniranno.

Cancro: ricchi di passione. Qualche ostacolo sul fronte lavorativo sarà da mettere in conto, ma le faccende di cuore, invece, regaleranno, con ogni probabilità, parecchie soddisfazioni anche sotto le lenzuola.

Leone attendista

Leone: attendisti.

I nativi sentiranno il 'profumo' del traguardo non vedendone però lo striscione finale. Le soddisfazioni arriveranno copiose e questo servirà loro per accelerare il ritmo ancora di più in vista dell'obiettivo.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe essere pieno di ostacoli ed asperità. Molte di queste i nati Vergine non sapranno affrontarli degnamente rischiando probabilmente qualche ramanzina da un superiore.

Bilancia: rilassati. Settimana da dedicare a ritemprare il loro benessere psico-fisico prenotando in un centro benessere o dedicandosi ad un nuovo hobby. Weekend di romanticherie.

Scorpione: ombrosi. L'umore settimanale dei nati del segno, specialmente nelle giornate centrali, risulterà oltremodo ombroso. Parlare con loro senza subire una critica o un'inutile puntualizzazione sarà impresa ardua.

Capricorno stacanovista

Sagittario: nemici. Durante questi sette giorni i nati Sagittario potrebbero finalmente rendersi conto delle persone che hanno accanto realmente accorgendosi, per fortuna, che qualcuna sarebbe da reputarsi 'nemica' anziché amica.

Capricorno: determinati. Lavoreranno alacremente, con ogni probabilità, per l'intera settimana senza quasi accusarne la stanchezza. I progetti in essere potrebbero subire una notevole accelerata.

Acquario: aria di rinnovamenti. Previsti cambiamenti radicali in ambito lavorativo, specialmente nelle giornate da martedì a giovedì, dove i nativi farebbero bene ad adeguarsi il prima possibile.

Pesci: lavori extra. Periodo fortunato per chi lavora 'a chiamata' perché le telefonate con ordini al seguito potrebbero risultare numerose e soddisfacenti economicamente. Amore in secondo piano.