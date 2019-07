Un'altra settimana sta per giungere al termine, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per questo secondo week end di luglio? Saranno due giornate positive per l'Acquario e l'Ariete, per i quali inizierà un bel momento di recupero, che riguarderà non solo il fisico, ma anche la sfera sentimentale. Al contrario i nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione potrebbero vivere due giornate leggermente sottotono. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio per i segni da Ariete a Pesci.

Stelle del fine settimana, 13 e 14 luglio, segno per segno

Ariete: la settimana è stata abbastanza impegnativa per il segno, tuttavia con l’arrivo del weekend inizierà un bel momento di recupero. Vi sentirete energici e positivi e riuscirete a sbloccare alcune situazioni nate nelle giornate precedenti. Sarete più aperti al dialogo e all’ascolto e questo porrà fine ad alcune incomprensioni nate all’interno della sfera sentimentale, permettendovi di vivere due giornate di forti emozioni.

Toro: gli astri non sono in posizione contraria e per quanto riguarda l’amore e la forma fisica sarà un fine settimana interessante, tuttavia l’aspetto economico potrebbe causare delle problematiche. Qualcuno potrebbe voler fare un acquisto immobiliare o un investimento, ma le stelle non sono favorevoli in tal senso. Questo non è il momento migliore per compiere un passo del genere, meglio attendere l’arrivo di settembre.

Gemelli: le giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio saranno abbastanza movimentate per il segno, soprattutto in amore potrebbero nascere frequenti battibecchi, litigi e discussioni. Il consiglio degli astri è quello di agire con cautela e di scegliere con cura le parole da usare, altrimenti rischiate di allontanare una persona per voi importante. Concedetevi qualche momento di solitudine, l’inizio della nuova settimana sarà più fortunato in tal senso e potrete cercare un chiarimento.

Cancro: fine settimana dinamico ed entusiasmante in cui i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale. All’interno della coppia sarà possibile vivere forti emozioni, la passione si riaccende e anche i single potrebbero fare degli incontri veramente interessanti. Le conoscenze e le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno importanti nei mesi futuri. Momento positivo per la salute, le cure e trattamenti iniziati durante il mese di luglio 2019 porteranno buoni risultati.

Leone: la giornata di sabato 13 luglio sarà bene dedicarla ad un recupero fisico, concedetevi qualche momento di riposo per ricaricare le energie in vista di una domenica molto interessante. L’ultima giornata del fine settimana inizierà con energia e vitalità, i rapporti interpersonali saranno favoriti e qualcuno potrebbe fare un incontro sorprendente.

Vergine: durante le giornate precedenti potrebbe essersi creata una situazione che vi ha arrecato nervosismo e insicurezza.

L’incapacità di riuscire a gestire questa realtà vi farà sentire nervosi ed irritabili durante queste due giornate, litigi ed incomprensioni potrebbero nascere all’interno del rapporto con il partner e in famiglia.

Bilancia: è un momento confuso per quanto riguarda l’amore, siete alla ricerca di conferme, che purtroppo non otterrete durante questo weekend. Dunque il consiglio degli astri è quello di fare qualcosa che vi piaccia, di alleggerire la testa dei pensieri e dedicarvi del tempo di qualità, in cui ricaricare corpo e mente.

Scorpione: durante questo fine settimana di luglio sarà bene per lo Scorpione essere prudente. La dissonanza degli astri potrebbe rendervi particolarmente nervosi ed irritabili, creando dei contrasti all’interno dei rapporti interpersonali. Bisognerà inoltre tenere un occhio di riguardo per quanto concerne l'aspetto finanziario, cercate il più possibile di far quadrare i conti.

Sagittario: le giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio si riveleranno molto interessanti per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Vi sentirete vivaci e positivi, desiderosi di trascorrere dei momenti di svago e spensieratezza insieme alle persone che vi fanno stare bene. Sarà un buon momento per quanto riguarda l’amore e anche i single potrebbero fare degli incontri accattivanti.

Capricorno: questo weekend inizia con una forte voglia di riscatto per il segno, sentirete il bisogno di allontanarvi, anche se pure soltanto per qualche momento, dalla routine di tutti giorni per vivere un weekend divertente ed emozionante. Tuttavia una battuta infelice o un commento di troppo, potrebbero cambiare radicalmente questa vostra condizione. Il consiglio è di circondarsi di persone positive, che vi mettano di buon umore.

Acquario: fine settimana decisamente positivo per il segno. La giornata di sabato 13 luglio inizia con una forte ripresa fisica, chi durante le giornate precedenti ha risentito di un calo di energie ed ha accusato qualche malessere fisico recupererà ora la propria carica e positività. Le stelle sono positive anche in amore, ci sarà una riconciliazione con il partner e potrete trascorrere due giornate di belle emozioni.

Pesci: quello alle porte sarà un weekend leggermente sottotono per il segno. Vi sentirete nervosi ed irritabili, non avrete voglia di fare nulla, ma solo di trascorrere due giornate in totale relax e serenità. Prendervi una pausa dal tram tram della routine giornaliera non potrà che farvi bene e vi aiuterà ad iniziare la nuova settimana con maggior carica e positività. Serenità in amore.