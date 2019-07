L'Oroscopo di sabato espande i suoi influssi benefici servendosi di incroci planetari che spingono all'azione. In particolare Marte, Mercurio e Giove influiscono nelle previsioni astrali segno per segno e moltiplicano il dinamismo dei simboli zodiacali, esortandoli ad agire con convinzione per ottenere i successi sperati.

L'oroscopo di sabato

Ariete: molto tranquilli e aperti a vivere rapporti sereni in famiglia, apprezzerete ciò che possedete e sarete anche molto passionali nei confronti dell'amore.

In ambito lavorativo, un nuovo spirito d'iniziativa vi sarà propizio per incrementare gli affari.

Toro: troppo emotivi per via di una quadratura Mercurio-Urano, rischierete di sprecare le vostre energie. Polemici con tutti, terrete fede alle vostre opinioni , niente e nessuno riuscirà a farvi capire che questo atteggiamento controcorrente potrebbe procurarvi guai seri.

Gemelli: malinconici per via di un'opposizione lunare che pesa sulla vostra emotività, vi sentirete privi di stimoli e apatici.

Una certa confusione mentale vi spingerà a mentire in coppia, mentre in campo professionale riscontrerete una certa monotonia nel vostro lavoro.

Cancro: la vostra curiosità è brillante e sveglia, quindi ricercherete sempre nuovi stimoli per soddisfare questa immaginazione fervida e vivace che vi conferisce il Sole in domicilio. Non tollererete le restrizioni, ma direte la vostra con coraggio, seguendo una spinta libera e individualista.

Leone: Mercurio e Marte nel vostro cielo astrologico vi spingono all'azione ma incrociano le loro energie con Saturno e vi confondono alquanto le idee.

Le novità non mancheranno e non vi basteranno mai, di sicuro la vostra elasticità terrà lontana la noia.

Vergine: non mettete 'la testa sotto la sabbia', ovviando ai problemi e nascondendovi dagli attriti. Assumendo un atteggiamento superficiale e fuggendo dalla risoluzione delle avversità, non farete altro che peggiorare la situazione. Attenzione ad alcune spese eccessive che minacciano la stabilità finanziaria.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro 'mercuriano' in sinergia con quello marziano dal cielo astrologico del Leone vi faranno portare avanti le vostre idee con ambizione e molta sicurezza.

Giove dal Sagittario vi porge una chance per attuare i vostri progetti, ma spetta a voi raggiungere il successo desiderato, impegnandovi al massimo.

Scorpione: i viaggi all'estero, con una Luna in Sagittario benevola nei vostri confronti, saranno per voi fonte di arricchimento spirituale e materiale. Quindi non tergiversate e regalatevi una breve vacanza in cui potrete staccare la spina per un po'.

Sagittario: l'astro lunare in sinergia e nella casa astrologica del fortunato Giove, vi fa vivere le sensazioni amorose con serenità e appagamento.

L'attaccamento alla famiglia è forte e vivrete ogni attimo, assaporandone gli affetti con sensibilità. In ambito lavorativo, utilizzate un'intuizione fortunata che vi sarà fruttuosa.

Capricorno: voi single potreste essere attratti dalla persona sbagliata e magari saprete che non è quella giusta, ma persevererete forse per comprendere qualche aspetto della vostra interiorità. In coppia, può accadere che la storia vada bene ma che voi utilizziate l'amore per tiranneggiare il partner.

Acquario: sicuri di voi stessi, saprete trovare il modo per convincere gli altri a fare ciò che desiderate. Agirete con convinzione, espandendo la vostra sfera d'azione con determinazione. Avrete successo solo se sarete molto tempestivi nel cogliere l'attimo fortunato.

Pesci: cercate di non soggiornare troppo in un mondo immaginario che la vostra mente proietta in modo quasi delirante. Potreste apparire confusi e ricorrere alle bugie per giustificare il vostro comportamento, in bilico tra vero e falso.