Martedì 2 luglio 2019 troviamo la Luna, il Sole ed il Nodo Lunare in Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Venere rimarrà in Gemelli come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili in Capricorno e Nettuno si troverà nel segno dei Pesci.

Umore 'flop' per l'Ariete

Ariete: umore basso. Sebbene Marte e Mercurio si troveranno nel loro Elemento saranno anche in contrasto coi due Luminari, Sole e Luna, minando la tranquillità ed abbassando probabilmente l'umore dei nativi.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: perplessi. Qualcuno con cui avranno a che fare in questo martedì potrebbe comportarsi in maniera ambigua rendendo perplessi i nati Toro. Sarà bene evitare di compiere mosse azzardate.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno grazie ai numerosi favori astrali in ambito sentimentale. Il loro sorriso sarà, con ogni probabilità, allegro e spensierato.

Cancro: ostinati. Grazie al supporto dei Pianeti veloci oggi i nati Cancro potrebbero risultare più determinati del solito, specialmente per chi svolge lavori alle dipendenze altrui.

Pubblicità

Leone progettuale

Leone: progettuale. Martedì interessante per i progetti lavorativi dei nativi, sia in essere che in fase embrionale, perché con l'entrata di Marte nel loro segno potrebbero subire un'avanzata di tutto rispetto.

Vergine: attriti lavorativi. Dimenticanze e manchevolezze dei nativi non passeranno inosservate sul luogo di lavoro dove riceveranno, con tutta probabilità, rimproveri dai superiori in merito.

Bilancia: mondani. I nati del segno saranno, c'è da scommetterci, alla ricerca del divertimento e probabilmente sceglieranno di svagarsi a fine turno di lavoro con un'uscita assieme a partner e figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Scorpione: irritati. Sia in amore che in ambito lavorativo le cose non vanno come vorrebbero i nati del segno e tali impedimenti potrebbero irritarli oltremodo. Serata di schiarite umorali.

Capricorno distratto

Sagittario: stressati. Tante forse troppe le incombenze da ultimare nella giornata odierna ma i nativi probabilmente si metteranno d'impegno per portarle tutte a termine. Dal tardo pomeriggio i ritmi si faranno più blandi.

Capricorno: distratti.

L'acume dei nati del segno potrebbe essere smorzato dalla dissonanza Mercuriale che li renderà, di conseguenza, inclini alle distrazioni durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno e far accusare una certa stanchezza ai nativi durante la giornata. Ritagliarsi ampi spazi di relax sarà un'ottima idea.

Pesci: oziosi. Una delle peculiarità dei nati Pesci verrà fuori in questa giornata, ovvero l'ozio, in quanto avranno poca voglia di fare e si defileranno da ogni incontro in società.