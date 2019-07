L'Oroscopo di martedì è ricco di opportunità stellari, tutte da concretizzare in ambito affettivo e professionale, seguendo i consigli delle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un influsso dal domicilio del Leone vi carica di un'energia esplosiva difficile da contenere. Scaricherete questo cumulo in ambito amoroso e nulla e nessuno vi potrà fermare. In campo lavorativo, avrete una spiccata attitudine al comando.

Toro: irritati dalla quadratura di Urano e Marte, potreste improvvisamente essere presi da scatti violenti, difficili da contenere. Uno spirito stravagante anima il vostro modo di agire: in amore potreste essere troppo travolgenti, in ambito lavorativo potrebbero colpirvi dei cali di energia.

Gemelli: in amore voi single sarete molto attraenti e voi Gemelli in coppia amerete con molta intensità. L'influsso di Marte dal domicilio del Leone si fa sentire e vi conferisce una carica energetica potente, tutta da investire nel lavoro per ottenere successo.

Cancro: i nodi lunari nel vostro cielo astrologico in sinergia con il Sole, puntano un riflettore sugli affetti familiari e facilitano la realizzazione dei progetti. La fortuna è dalla vostra parte, quindi non temete e andate dritto alla meta prestabilita, di forza di volontà ne avete da vendere.

Leone: Marte entra nel vostro segno e vi conferisce una nuova reattività, tutta da sfruttare in ambito amoroso. La razionalità cederà il posto alla passionalità e sarete molto aperti all'avventura e al rischio, con spirito temerario.

Energico il lavoro, soprattutto quello che richiede uno sforzo manuale.

Vergine: la posizione sfavorevole di Luna e Venere vi rende instabili nei confronti dell'amore e avrete una certa difficoltà nell'instaurare rapporti sentimentali armoniosi. Forse troppo insicuri emotivamente, i vostri sbalzi d'umore potrebbero ripercuotersi negativamente anche in campo professionale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro campo d'azione è potenziato da un influsso benefico di Marte e Mercurio che vi garantiscono una buona coordinazione dei riflessi nervosi.

Sarete pronti ad afferrare al volo le opportunità lavorative e in amore, un'agilità fisica e mentale vi renderanno brillanti e avventurosi.

Scorpione: Marte e Urano in quadratura si fanno sentire da voi amici dello Scorpione e vi rendono molto nervosi e irrequieti. Ogni evento che vi capita lo vedete come un affronto al vostro ego e rischiate così di incanalare questa energia esplosiva in maniera distruttiva.

Sagittario: comprensivi con il prossimo, vi aprirete alle novità con spirito ottimistico e per niente esitante.

Siete coscienti di ciò che volete e Marte e Giove vi danno la spinta giusta per ottenere tutto ciò che desiderate.

Capricorno: attenzione a non fidarvi in maniera eccessiva delle persone con cui lavorate. Potrebbero approfittarsi della vostra buona fede e in questo modo potreste essere sfruttati dagli altri in maniera ingiusta. In amore, siete desiderosi di vivere il rapporto con maggiore serenità.

Acquario: l'istinto prevale sulla ragione con Marte in opposizione e ricercherete il grande amore con spirito idealistico e per niente realista.

Anche in campo professionale sarete troppo ribelli e non accetterete nessun tipo di restrizione.

Pesci: la Luna influisce sfavorevolmente dalla casa astrologica terza rendendovi quasi paranoici. Una sensibilità eccessiva non vi fa dare il massimo in ambito lavorativo e anche in amore, siete troppo gelosi. Urano però è in posizione favorevole e vi garantisce una nuova spinta che rivoluziona il tutto, spetta a voi concretizzarla al meglio.