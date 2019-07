L'amore bussa alla porta di ciascun segno zodiacale, spetta a loro concretizzare i consigli delle previsioni astrali per raggiungere la felicità sentimentale. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single di martedì.

L'amore e le previsioni astrali di martedì

Ariete: il vostro cuore è ricco di dolci aspettative amorose, frutto di un influsso quasi magico di Venere e Luna dal domicilio dei Gemelli. Il vostro atteggiamento nei confronti dell'amore è fin troppo fiducioso, quindi attenzione a non fidarvi in maniera ingenua di probabili futuri partner che tentano di ammaliarvi.

Toro: se in passato avete subito un tradimento, ciò non deve limitarvi nella scelta di altre storie sentimentali. Non è detto che questa ferita amorosa, per quanto profonda, non si cicatrizzi. Quindi via libera ai nuovi amori attingendo a quella forza di volontà che non vi abbandona mai.

Gemelli: la Luna nel segno vi rende più intraprendenti e pronti a tutto pur di concretizzare i vostri sogni. Una forza combattiva vi spronerà a fare sempre di più, finché non avrete ottenuto ciò che desiderate dall'amore.

Mercurio dal cielo astrologico del Leone vi darà un'intuizione giusta.

Cancro: andate cauti nei confronti dell'amore. Marte e Sole creano energie esplosive difficili da gestire. Sentirete il bisogno di muovervi fino a stremarvi per espellere quell'irrequietezza consona al vostro segno. Forza, gli altri pianeti sostengono le vostre avventure.

Leone: siete molto portati a vivere il divertimento con enfasi e spirito positivo, quindi prenderete appuntamento con gli amici, ampliando così la cerchia delle conoscenze.

Attenzione solo a una certa stanchezza che si fa sentire e vi pesa, quindi magari cercate di rinunciare a qualche impegno che non è indispensabile.

Vergine: una quadratura planetaria vi stringe come in una morsa e questi incroci stellari non fanno brillare la sfera affettiva. Se vi aspettate molto di più dall'amore, non è questo il momento giusto per impegolarvi in storie di dubbia durata. Attendete transiti più favorevoli.

L'oroscopo dei single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una nuova vitalità vi investe e deriva dal cielo astrologico del Leone.

Sarete molto aperti a rischiare in ambito amoroso proprio per via di un influsso marziano che provoca una spiccata attrazione per il piacere. Attenzione a non essere troppo disordinati nel modo di amare, potrebbero poi sorgere delle noie.

Scorpione: irrequieti poiché spinti da un desiderio di indipendenza che vi fa uscire fuori dagli schemi, sarete molto aperti ai cambiamenti creativi, non curandovi delle restrizioni e degli obblighi. Sarete anche molto irascibili, quindi attenzione a non approcciarvi ai nuovi amori in modo sbagliato, potreste distruggere tutto.

Sagittario: l'influsso marziano dal cielo astrologico del Leone 'dinamizzerà' l'aspetto pacato e godereccio di Giove. Il tutto smusserà in voi le incertezze e una nuova carica positiva vi proteggerà come un mantello invisibile. Smettetela di porvi tanti interrogativi sull'amore e passate all'azione con coraggio.

Capricorno: selezionate bene le frequentazioni e le amicizie. Adesso desiderate accerchiarvi di gente valida con cui fare discorsi eloquenti.

Questa scelta consapevole vi sarà utile anche per capire davvero quale tipo di persona potrebbe diventare per voi un futuro partner.

Acquario: mancate troppo di pazienza in amore e questo atteggiamento temerario potrebbe farvi mettere in pratica dei 'colpi di testa', i cui risultati potrebbero essere pericolosi per i sentimenti. Per fortuna Venere e Luna vi richiamano a intraprendere la retta via, mitigando i vostri sentimenti.

Pesci: puntate tutto su un'energia vitale che solo Sole e Marte in congiunzione vi sanno garantire e non sbaglierete nell'individuare l'amore. Adesso non è più il caso di tornare indietro, dovete progredire in base alle vostre esigenze e con coraggio.