Nuova giornata del mese in arrivo per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche di lunedì 25 novembre? Di seguito, ecco le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata di inizio settimana potreste vivere dei momenti di insoddisfazione in campo lavorativo. In amore evitate di alimentare polemiche.

Toro: a livello lavorativo avete bisogno di chiarezza in questo periodo, siate però diplomatici.

Con la Luna in opposizione potrebbero esserci delle difficoltà con il partner.

Gemelli: evitate di agitarvi in campo amoroso, soprattutto in serata. A livello professionale presto supererete delle problematiche. In serata potreste sentirvi stanchi.

Cancro: nel lavoro la giornata potrebbe essere caratterizzata da momenti di tensione ed ansie. Cercate una mediazione per risolvere le difficoltà. A livello sentimentale potrebbero nascere delle discussioni.

Leone: in questa giornata cercate di prendere del tempo per voi stessi, per recuperare a livello salutare. Nel lavoro potrebbero giungere dei cambiamenti e dei nuovi accordi. In campo amoroso giornata agitata.

Vergine: buon periodo di recupero psicofisico per il segno. In campo professionale potreste vivere dei momenti faticosi, ma soddisfacenti. In amore Venere presto tornerà attiva e giungeranno delle novità.

Astri e stelle del giorno per tutti i segni

Bilancia: in questa giornata siate prudenti in campo emozionale. Potrebbero infatti nascere dei nervosismi difficili da superare. Nel lavoro potreste essere distratti.

Scorpione: a livello lavorativo dovrete essere pazienti, ritroverete così il vostro equilibrio. In amore con la Luna nel segno proverete delle sensazioni positive.

Sagittario: Giove è in ottimo aspetto, buon momento per il campo professionale.

A livello amoroso è possibile fare incontri interessanti, qualcuno potrebbe innamorarsi.

Capricorno: per tutti i nati sotto questo particolare segno, la giornata di lunedì 25 novembre sarà ricca di emozioni. A livello professionale le stelle sono dalla vostra parte e potrete portare avanti i progetti ed ottenere anche dei successi.

Acquario: con la Luna dissonante non sarà semplice vivere le proprie emozioni in questa giornata.

Sarete infatti particolarmente agitati e questo potrebbe portare ad una chiusura nei confronti del partner. In campo lavorativo cercate di non fare errori, siate dunque cauti.

Pesci: a livello lavorativo ci sono delle situazioni in sospeso che vanno sistemate. Giornata di recupero a livello economico per il segno. In amore, è possibile che le problematiche professionali vi tengano distanti dal partner.

In serata potreste comunque vivere delle belle sensazioni.