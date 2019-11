Inizia l'ultima settimana di novembre per tutti i segni zodiacali. Come finirà il mese sotto il piano dell'amore, del lavoro e della salute per i vari segni? Di seguito le previsioni delle stelle per il periodo compreso tra lunedì 25 e domenica 1 dicembre 2019.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo cercate di essere sereni in campo sentimentale, è possibile infatti che nascano dei nervosismi, ma non temete ci sarà un momento di recupero ed anche qualche buona notizia.

In campo professionale periodo di successi, ma evitate situazioni troppo difficili da gestire.

Toro: momento sottotono per il campo sentimentale, ma presto con Giove che entrerà nel segno inizierà un buon recupero. Le relazioni che hanno avuto inizio da poco tempo potranno decollare se potete fare dei passi importanti. Nel lavoro in questa settimana vi sentite stressati, ma alla fine otterrete i risultati sperati.

Gemelli: momento di ripresa per il segno, Giove non è più opposto e quindi a livello amoroso potrete farvi avanti, vi sentite infatti meglio con voi stessi. Nel lavoro in arrivo delle grandi opportunità anche gli accordi sono favoriti.

Cancro: le prime giornate del periodo saranno sottotono, ma recupererete con il weekend. In campo amoroso qualcuno potrebbe avvertire il partner distante. Nel lavoro sono in arrivo delle proposte, ma riflettete bene prima di accettarle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: Buona settimana per il segno, in particolare la parte centrale dovrà essere però gestita con calma. Nel lavoro è possibile infatti che nascano dei nervosismi, cercate di mettere in chiaro le situazioni. In amore se una persona vi interessa è il momento buono per farvi avanti.

Vergine: in campo lavorativo sono in arrivo delle svolte, ora che Saturno e Giove sono favorevoli. In campo sentimentale il sole della vostra parte se desiderate fare degli incontri, periodo di nuovi amori.

Astri e stelle dalla settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: cercate di essere chiari in campo professionale, dovete fare delle scelte e dovrete essere precisi nel dare il vostro giudizio. In campo sentimentale chi è single può trovare la persona giusta. Attenzione al weekend quando potrebbero nascere delle polemiche con il partner.

Scorpione: la settimana inizia bene in campo amoroso, ma dovrete gestire al meglio il weekend, quando potrebbero nascere delle discussioni.

In campo professionale è il momento buono per recuperare a livello economico.

Sagittario: in arrivo un grande successo per il segno, belle le stelle che riguardano il settore amoroso. I single potranno fare degli incontri importanti, le relazioni iniziate da poco possono rafforzarsi. In campo professionale se ci sono state delle problematiche ora potrete recuperare.

Capricorno: Giove e Saturno sono nel segno, non mancheranno opportunità in campo sentimentale.

In questo periodo potrete prendere anche delle decisioni importanti come una proposta di matrimonio. Nel lavoro buone intuizioni che arrivano all'inizio della settimana.

Acquario: nel lavoro con la luna nel segno potrete contrastare i conflitti che giungeranno. In campo sentimentale desiderate vivere la vostra relazione senza compromessi. Le storie che nascono in questo periodo sono favorite.

Pesci: periodo intrigante per il segno, in questo periodo mi vede un gran recupero per l'amore.

Sarà possibile sistemare le situazioni in sospeso e vivere delle belle emozioni. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, in particolare sfruttate il weekend.