L'Oroscopo di lunedì 25 novembre vedrà in particolare il segno del Leone alle prese con una difficile decisione, mentre lo Scorpione dovrà stare attento alle malelingue. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Inizierete questa settimana con dei piccoli successi, cercate di goderveli tutti, ma non provate a strafare.

Molto bene salute e amore.

Toro: Non date adito alle persone che vi parleranno male di altri. Se vi confronterete con una persona che ritenevate fosse in torto con voi scoprirete che è ben predisposta a chiarire. Avrete qualche grattacapo sul lavoro, ma tutto risolvibile.

Gemelli: E' il giorno giusto per chiedere scusa, fatelo e otterrete il perdono di qualcuno a cui tenete molto. La vostra salute sarà al top, ma purtroppo in amore avrete qualche piccola difficoltà.

Cancro: Non siate frettolosi nel prendere una decisione, oggi non sarà il giorno giusto, ma attendete fiduciosi perché qualcuno verrà da voi e capirete che è il momento giusto per agire. Amore al top.

Leone: Non amate rivedere le vostre decisioni, ma stavolta dovrete farlo. Capirete che avete commesso un piccolo errore e invece di ostinarvi a celarlo agli altri e a voi stessi sbrigatevi a sistemare questo sbaglio, vedrete che tutto si sistemerà per il meglio.

Vergine: Una persona sarà chiaramente interessata a voi, ma la vostra timidezza potrebbe rovinare tutto. Cercate di essere cortesi e ben predisposti o il vostro carattere schivo potrebbe essere scambiato per altezzosità.

Le previsioni degli altri segni da Bilancia ai Pesci

Bilancia: La vostra voglia di primeggiare in tutto potrebbe crearvi qualche problema. Cercate di attenervi al vostro campo e non sconfinate in territori che non vi competono.

Scorpione: Qualcuno sta parlando alle vostre spalle e voi lo sapete, non date soddisfazione a queste persone cercando un contatto, non lo meritano. Concentratevi sulle persone di cui vi fidate.

Sagittario: Qualche piccolo malanno non vi farà essere al 100% della condizione fisica, ma state tranquilli, basterà solo un po' di riposo. In amore riceverete una piacevole sorpresa.

Capricorno: Incontrerete qualcuno di molto piacevole, parlateci e coltivate questo rapporto, in futuro vi riserverà piacevoli sorprese.

Salute perfetta.

Acquario: Qualcuno vi infastidirà per tutto il giorno, ma non avrà cattive intenzioni, cercherà solo la vostra approvazione. Riceverete una risposta positiva a una questione che aspettavate da tempo.

Pesci: Una lite potrebbe rovinarvi la giornata, ma state tranquilli, potrete evitarla: basterà fare appello al vostro lato gentile, quindi non cadete in tranelli e provocazioni.