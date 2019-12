Le previsioni zodiacali di giovedì 19 dicembre ci forniscono le notizie relative alla sfera amorosa e sentimentale. Il Toro deve evitare le polemiche, mentre i Pesci devono essere inappuntabili. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni zodiacali.

Previsioni astrologiche del 19 dicembre, dall'Ariete ai Pesci

Ariete: l'amore oggi la farà da padrone. Il vostro partner vi metterà nelle condizioni necessarie per far valere tutta la vostra voglia di amare e di essere amati. La romantica atmosfera natalizia si farà sentire anche nella vostra coppia.

Toro: tenete molto alla vostra dolce metà, state attenti a non indispettirla troppo con polemiche senza senso. Siete molto amati e considerati, ma tenete anche presente che non tutto vi potrebbe essere perdonato.

Gemelli: non è una giornata in cui risparmierete critiche. Cercate solo di capire le situazioni e non estremizzate troppo il vostro comportamento.

Cancro: oggi sarete presi di mira dal partner, la sua gelosia vi sta lentamente, ma inesorabilmente, stancando. Evitate di darle l'alibi per continuare a comportarsi in maniera morbosa.

Leone: la vostra dolce metà vi sorprenderà con una gustosa cenetta romantica, proprio quello che ci vuole dopo una giornata di lavoro. Dimostrate di gradire e fatele sentire tutto il vostro amore.

Vergine: il rapporto di coppia sta cominciando a logorarsi. Le cose sono molto semplici: la corda si potrebbe spezzare o rinsaldarsi e diventare indistruttibile.

Bilancia: lentamente state cercando di ricucire un rapporto. Fate la vostra parte e tutto andrà per il meglio, la serenità sentimentale in questo momento è per voi troppo importante.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Scorpione: siete sulla buona strada, affrontate la persona amata e ditele tutto ciò che pensate di alcune situazioni. Sarete apprezzati per aver affrontato la cosa invece di nascondervi dietro a mugugni e musi lunghi.

Sagittario: siete troppo presi a capire cosa volete dalla vita e state tralasciando alcune cose importanti. La vostra dolce metà farà di tutto per rimettervi sulla retta via, l'importante è saper ascoltare quello che ha da dirvi.

Capricorno: da giorni siete tutto un fuoco. La persona amata stenterà a placare tutta la vostra passione.

Cercate di farle capire che è l'unica destinataria di tutta questo impeto d'amore.

Acquario: la vostra dolce metà vi rassicurerà su alcune sensazioni negative che vi frullavano per la testa. Dopo un chiarimento trascorrerete una giornata piena di dolcezza e serenità.

Pesci: oggi sarete inappuntabili, difficilmente sbaglierete qualcosa con il vostro partner. Preparatele una cenetta romantica e un dopo cena ricco di affetto e tenerezza. L'atmosfera natalizia lentamente avanza anche per voi.