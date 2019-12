L'oroscopo di giovedì 19 dicembre è pronto a fornire le informazioni relative all'ambito lavorativo e professionale. In particolare lo Scorpione sarà parecchio stimolato, mentre l'Acquario potrebbe essere disorientato. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete: giornata positiva. L'opportunità che stavate aspettando da un po' di tempo ora è alla vostra portata. Avete creduto in voi stessi da subito ed è giusto che ora ne ricaviate i benefici.

Toro: la vostra tenacia sta per essere premiata, una cosa a cui tenevate molto si sta indirizzando bene. Il vostro impegno professionale è quello giusto, non abbassate la guardia e vedrete subito alcuni risultati.

Gemelli: vi metterete a testa bassa a cercare di risolvere un impedimento. I vostri superiori apprezzeranno molto l'impegno e la serietà che state dimostrando di possedere. Tutto alla fine verrà ripagato.

Cancro: credete molto in voi stessi e anche in questa giornata volete dimostrarlo.

Cercate solo di capire quando è il momento giusto per fare un passo indietro e non spingervi troppo oltre.

Leone: giornata lavorativa estremamente positiva, vi saranno fatte delle proposte professionali interessanti. Prendetele in considerazione con assoluta oggettività.

Vergine: la routine lavorativa pare avervi un po' stancato, concedetevi una pausa e cercate dentro di voi gli stimoli per andare avanti o per cambiare decisamente indirizzo.

Bilancia: la giornata sarà divisa in più parti, con diversi stati d'animo.

Passerete dalla soddisfazione per aver ottenuto un ruolo importante all'amarezza di alcune cose che proprio non vi vanno giù.

Scorpione: sarete molto stimolati, oggi è la giornata ideale per il vostro carattere diretto e combattivo. Non vi arrenderete alle minime difficoltà, supererete alcuni scogli professionali per altri insormontabili.

Sagittario: giornata tranquilla, sfruttate al meglio ciò che vi capita. Il vostro lavoro lo porterete avanti senza particolari patemi. Attenti solamente a non rilassarvi troppo, non sarebbe un buon segno.

Capricorno: a volte rischiate di lasciarvi prendere troppo da cose poco concrete. Ma non è questo il giorno in questione: sarete infatti determinati e porterete a termine alcune idee molto interessanti.

Acquario: rischierete di veder naufragare alcune cose a cui tenete molto. Un progetto si basa anche sulla fattibilità, non solo sull'entusiasmo di volerlo a tutti i costi portare a termine.

Pesci: si potrebbe dire "avete voluto la bicicletta ora pedalate". Alcuni impegni professionali pensavate che fossero meno gravosi e vi state domandando se avete fatto bene ad accettarli.